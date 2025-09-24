Se eleva a 30 el número de victimas por la explosión de una pipa en Iztapalapa

MÉXICO.- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó este martes que aumentó a 30 el número de muertos por la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Al corte de las 22:00 h de este martes 23 de septiembre, la dependencia detalló también que 15 personas permanecen hospitalizadas y que 39 más ya fueron dadas de alta.

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa en Iztapalapa?

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, justo a la altura del Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Conclusiones del primer peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ CDMX) apuntó al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa de gas, perteneciente a la compañía Silza, provocaron la volcadura del vehículo y la posterior explosión en Iztapalapa el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Asimismo, precisaron que el conductor iba a una velocidad “del orden de los 50 kilómetros por hora”, mientras que la máxima permitida en la zona es de 40 kilómetros por hora” y que perdió el control de la unidad en una glorieta.

También apuntó que el manejo del tractocamión se hizo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo así como su carril de circulación correspondiente”.

El documento compartido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía capitalina esclarece que “el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco” y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que “el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control”.

Con información de López-Dóriga Digital