UNAM descubre extrañas formaciones activas en Luna de Júpiter

El hallazgo se hizo en conjunto con científicos de universidades de Estados Unidos, Italia, Alemania y Suecia, el proyecto es encabezado por el investigador Joel Sánchez Bermúdez

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron formaciones extrañas activas dentro de una de las lunas de Júpiter, parecidas como las hay en la Tierra. El hallazgo se hizo en conjunto con científicos de universidades de Estados Unidos, Italia, Alemania y Suecia.

El proyecto que es encabezado por Joel Sánchez Bermúdez, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, identificó a siete volcanes que actualmente están activos en la luna de Júpiter que es conocida como Ío, la cual es la zona con más actividad volcánica en todo el sistema solar.

A través de un comunicado, la UNAM informó que el descubrimiento se hizo gracias al monitoreo por medio del Telescopio James Webb (JWST) de la NASA y a una técnica innovadora de interferometría, método de medición que aplica el fenómeno de la interferencia de las ondas de luz, radio o sonido para cuantificar distancias, desplazamientos o vibraciones, precisó.

¿Cómo se encontraron los volcanes en la luna Ío de Júpiter?

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, Ío es la tercera luna más grande de Júpiter que cuenta con un diámetro de 3,600 kilómetros. Su intensa actividad se debe, principalmente, a que su movimiento de traslación alrededor de dicho planeta se encuentra en resonancia con otras de sus lunas.

A través de la técnica llamada “interferometría con enmascaramiento de apertura” fue como se logró identificar a los volcanes; el mexicano Joel Sánchez es experto en implementar dicha técnica que consiste en hacer pasar la luz por al menos dos áreas colectoras, de los siete puntos colectores que tiene el James Webb.

“Cuando la luz pasa a través de estos puntos, llegan al detector del instrumento las ondas que proceden de cada uno de ellos e interfieren unas con otras, formando un patrón de interferencia, mismo que se puede analizar y caracterizar. Así es posible recuperar la morfología del objeto que se está observando en el cielo”, detalló el investigador de la UNAM.

¿Qué significa el hallazgo de los volcanes en la luna Ío de Júpiter?

Sánchez Bermúdez explicó que el telescopio espacial “es muy sensible y hay muchos objetos en el Universo que son relativamente brillantes y pueden saturar el detector. Cuando lo hacen es prácticamente imposible obtener información del objeto”, detalló y agregó:

“Al usar esta máscara tapamos una buena parte de la pupila, evitamos que el objeto sature y lo podemos mirar. Así recuperamos la información del brillo del objeto, a través del patrón de interferencia”, explicó, por lo cual la técnica es vital para identificar detalles más pequeños en los objetos del espacio para saber su morfología.

De manera que con el hallazgo de los volcanes a través de la técnica, hay nuevas herramientas para comprender mejor la dinámica geológica de otros objetos dentro del Sistema Solar y la física de otros cuerpos celestes como el choque de los vientos en estrellas masivas, o para detectar estrellas en formación o exoplanetas, acotó el investigador.

“Esto es bastante novedoso; hacer interferometría en el espacio nos da ventajas que no tenemos haciendo observaciones desde la Tierra”: Joel Sánchez.

