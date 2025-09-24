VIDEO: Actor de ‘El Manual de Ned’ es visto en situación de calle

Preocupa actor de Nickelodeon tras ser captado viviendo en la calle.

Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon ‘El manual de supervicencia escolar de Ned’, fue recientemente visto viviendo en situación de calle.

El actor, hoy con 36 años, apareció en las calles de Riverside, California, donde una creadora de contenido de TikTok identificada como @lethallalli lo reconoció y se acercó a entablar conversación. En el clip difundido en redes, Chase luce con un aspecto deteriorado y apenas logra articular unas pocas palabras mientras mira directamente a la cámara.

«Hola soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación», dijo.

Tylor Chase reaparece y confirma su identidad en un nuevo video

La usuaria que difundió las imágenes aseguró que el actor reside actualmente en las calles de Riverside, especialmente en las zonas de La Sierra y Magnolia, donde puede ser visto con frecuencia.

Según relata, pese a las circunstancias, Chase mantiene una actitud cordial y suele conversar con quienes lo reconocen. Su trayectoria incluye participaciones en la serie Everybody Hates Chris y en la cinta Good Time Max (2007). Además, dio voz a Hank Newbern en el popular videojuego L.A. Noire (2011).

En 2014, el actor abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y pequeñas actuaciones. No obstante, su actividad se detuvo en octubre de 2021, fecha de su última publicación, y desde entonces la cuenta permanece inactiva.

Fans se organizan para ayudar a Tylor Chase a reconstruir su vida

La respuesta de los seguidores no tardó en llegar. Una admiradora decidió crear una campaña en GoFundMe para reunir apoyo económico en favor del actor. En el mensaje de presentación se destaca que Chase es “una persona noble y fuerte” que merece la posibilidad de rehacer su vida y recuperar la estabilidad. Según los organizadores, los fondos recaudados se utilizarán para brindarle alojamiento seguro, alimentos, artículos esenciales y recursos que le permitan salir adelante.

Si bien la campaña ha generado movimiento en redes sociales, ni el actor ni sus representantes han emitido comentarios al respecto. Asimismo, los medios internacionales aún no han verificado la situación en su totalidad, por lo que se considera un tema en proceso y pendiente de confirmación.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR