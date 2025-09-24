VIDEO: Captan momento en que se forma enorme socavón en Tailandia; obligó la evacuación de un hospital

Un socavón de 50 metros de profundidad frente al Hospital Vajira en Bangkok obligó a evacuar pacientes y suspendió servicios básicos.

Un gran socavón que se abrió este miércoles frente al Hospital Vajira, en Bangkok, obligó a la evacuación de decenas de pacientes y la suspensión de servicios esenciales, informaron autoridades tailandesas. El hundimiento del terreno, que alcanzó 50 metros de profundidad y 30 metros de ancho por 30 de largo, provocó interrupciones en el suministro de electricidad, agua potable y tránsito en la zona.

El colapso, cuya causa aún se investiga, se tragó una grúa que estaba estacionada frente al hospital, uno de los más antiguos de la capital tailandesa. “Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la calle”, señaló la Administración de Bangkok en un comunicado oficial.

Testimonios y videos compartidos en redes sociales muestran cómo postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, mientras que dos tuberías de gran tamaño vertieron agua, contribuyendo a la expansión del socavón. La cadena pública Thai PBS reportó que un edificio policial cercano también fue desalojado, aunque las autoridades estiman que los daños están controlados. El gobernador de Bangkok, Chadchart, indicó que el incidente no dejó personas lesionadas. “Tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados”, precisó.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

El Hospital Vajira anunció que cerrará temporalmente los servicios ambulatorios por al menos 48 horas, mientras mantiene la operación en las áreas de urgencias y hospitalización. La interrupción afecta la atención regular de pacientes, aunque los servicios críticos continúan funcionando bajo protocolos de emergencia. Para evaluar el riesgo y la magnitud del colapso, se desplegaron drones y cámaras de vigilancia que permiten inspeccionar el área de manera remota. Según informes locales, se registraron siete desplazamientos de tierra durante el incidente, con hundimientos leves que continúan detectándose en algunos puntos de la zona afectada.

Este tipo de socavones urbanos suelen estar vinculados a la combinación de fallas en el subsuelo, sistemas de drenaje inadecuados y la presencia de túneles subterráneos, lo que coincide con la hipótesis de la Administración de Bangkok sobre la acumulación de agua subterránea y movimientos de tierra. El impacto del socavón también se extiende al tráfico y la movilidad urbana, ya que Samsen Road, una vía de importancia en el distrito, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Autoridades locales instan a los ciudadanos a evitar la zona y seguir las indicaciones de evacuación y tránsito alternativo para garantizar la seguridad de residentes y transeúntes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR