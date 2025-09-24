VIDEO: Creadora de contenido denuncia a Ricardo Pérez y Slootzky por presunto acoso

La joven reveló que luego de los comentarios en su contra ha tenido problemas en su familia, además que su autoestima fue afectada

La polémica no termina para Ricardo Pérez y su amigo Slootzky, pues, aunque juntos triunfan en redes sociales y plataformas de streaming, los creadores de contenido, quienes recientemente hicieron mofa a la labor periodística, ahora podrían estarse enfrentando a una fuerte denuncia en su contra.

Y es que, la influencer de nombre Jessica Bustos presentó una denuncia en contra de los creadores de contenido conocidos como Ricardo Pérez y Slootzky por presunto acoso sexual. La esposa del comediante Xuxo Dom presentó dicha demanda en contra de “los cotorros” como también son conocidos, luego de recibió comentarios de índole sexual en contra de su persona durante uno de los episodios del podcast de Pérez y Slobotzky.

La carpeta en contra de Ricardo Pérez y Solobotzky no se ha judicializado

Fue a través de sus redes sociales que Jessica Bustos dio la cara y mostró el acta de demanda en contra de los comediantes y reveló ante sus seguidores que había denunciado por acoso sexual en contra de los creadores de contenido, y aunque no se mencionó el nombre de los presentadores de “La Cotorrisa”, se tiene conocimiento que se trata de ellos.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, explicó Bustos

En el mismo clip, la joven reveló que luego de los comentarios de índole sexual en su contra ha tenido problemas en su familia, además que su autoestima fue afectada.

“Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima y es por eso que decidí realizar esto y dar ejemplo a que no se dejen ante nadie y menos que te acosen sexualmente y te violenten y menos habiendo consecuencias legales”, reveló Bustos.

¿Por qué los van a denunciar por acoso sexual?

Como lo mencionamos anteriormente, Bustos no mencionó los nombres de los comediantes y standuperos, sin embargo, el periodista Arturo Gallegos reveló que Pérez y Slobotzky en uno de sus episodios hablaron sobre Xuxo e hicieron chistes misóginos de índole sexual sobre Jessica Bustos, esposa del comediante antes mencionado.

Gallegos mostró en su programa de youTube el clip en donde Xuxo muestra a Bustos lo que “los cotorros” dijeron sobre ella y ambos se mostraron indignados por lo que Xuxo Dom pidió respeto para su esposa: “Yo los consideraba mis amigos, sé que todo es broma… pero, ya cuando se meten con mi familia, en este caso mi esposa, es una falta de respeto”.

Cabe señalar que en su momento, los conductores de “La Cotorrisa” pidieron una disculpa y eliminaron el fragmento en donde se burlan y hacen comentarios de índole sexual en contra de Bustos, sin embargo, la mujer procedió de manera legal en contra de Pérez y Slobotzky, por lo que el proceso aún continúa y están en espera a que se judicialice.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO