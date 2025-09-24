VIDEO: Fans de Shakira se pelean en la fila previo al concierto en Veracruz

Shakira cierra su gira en Veracruz y una pelea entre fans por un lugar en la fila se vuelve viral antes del esperado concierto final

El furor por el regreso de Shakira a los escenarios mexicanos ha alcanzado su punto más alto, y con ello, también algunas tensiones. La cantante colombiana cerrará su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran” este miércoles 24 de septiembre con un gran concierto en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Boca del Río, Veracruz.

Tras conquistar durante 12 fechas el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, todas con boletos agotados y funciones extra por la altísima demanda, la intérprete de “Antología” eligió el puerto veracruzano para despedirse de su público mexicano. Como era de esperarse, la noticia despertó una avalancha de entusiasmo entre sus fans, quienes comenzaron a llegar desde el martes para hacer fila y asegurarse un buen lugar.

Sin embargo, lo que debía ser una antesala de fiesta y emoción terminó por convertirse en un momento tenso cuando se desató una pelea entre dos seguidoras que discutieron por el lugar en la fila. De acuerdo con testigos, una de las mujeres colocó una silla para apartar espacio, lo que molestó a otra fan que ya llevaba tiempo esperando. Ambas comenzaron a intercambiar palabras hasta que la situación escaló en gritos y empujones.

El altercado fue grabado por otros asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. En el video, se puede observar a la mujer de blusa negra exigiendo la intervención del personal de seguridad, mientras que la otra, vestida con una blusa anaranjada, se muestra visiblemente molesta. Finalmente, tras la presión del grupo y del personal, esta última decidió retirarse del lugar, perdiendo su puesto en la fila.

Con el concierto en Veracruz, Shakira cierra una gira histórica que no solo ha roto récords de asistencia, sino que también ha dejado momentos inolvidables… y otros un tanto polémicos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR