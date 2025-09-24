VIDEO: Policía se queda dormido y choca su patrulla contra un poste en Puebla

Un policía se quedó dormido y choca patrulla en Izúcar de Matamoros, Puebla; video viral muestra el impacto. Ley contempla sanciones por negligencia al volante.

Un policía municipal que realizaba patrullajes de rutina durante la madrugada de este miércoles se quedó dormido al volante y terminó impactando su patrulla contra un poste, en las inmediaciones de la escuela Mariano Matamoros, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

El incidente fue captado en video por vecinos de la zona, quienes compartieron las imágenes en redes sociales. En ellas se observa la unidad oficial dañada, mientras los habitantes documentan lo ocurrido. De acuerdo con testigos, el oficial sufrió una lesión en la cabeza y fue atendido por personal de emergencias que acudió al lugar.

🚨⚠️ ASÍ QUEDARON ESTAMPADOS EN EL POSTE 🚓🚧😡 🟡La madrugada de este miércoles, un policía municipal de #IzúcarDeMatamoros, #Puebla, presuntamente se quedó dormido y chocó su #patrulla contra un poste, en el barrio de San Juan Piaxtla, a bordo viajaban dos oficiales, uno de… pic.twitter.com/aHqkQwWQhU — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 24, 2025

¿Qué sanciones contempla la ley por quedarse dormido al volante?

Aunque quedarse dormido al conducir no está tipificado como delito en sí mismo, el Código Penal del Estado de Puebla y la Ley de Vialidad estatal consideran este tipo de conductas como negligencia o imprudencia al manejar, lo que puede derivar en sanciones administrativas o penales si se pone en riesgo la vida o el patrimonio de terceros.

Entre las posibles consecuencias legales se encuentran:

Multas económicas por conducción temeraria o imprudente.

Suspensión temporal de la licencia de conducir, especialmente si el conductor es reincidente.

Responsabilidad civil por daños a infraestructura pública, como postes, señales o mobiliario urbano.

En casos graves, procesos penales por lesiones o daños, si se demuestra que el conductor actuó con negligencia grave.

En el caso de servidores públicos, como policías, también pueden enfrentar sanciones internas por incumplimiento de protocolos, investigaciones administrativas y medidas disciplinarias por parte de la corporación.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR