Analizan el Gobernador de Tamaulipas y el presidente nacional de CMIC avances rumbo al «Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025»

El presidente de CMIC Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, agradeció la disposición del Gobierno del Estado

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una reunión de trabajo en el marco de su visita a Tampico sostuvieron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Rafael Méndez Jaled, con el propósito de afianzar la coordinación institucional rumbo al Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025, los próximos 13 y 14 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

Durante el encuentro, se presentaron los avances del trabajo conjunto que la CMIC Nacional desarrolla desde la Ciudad de México para consolidar un evento de nivel internacional, que reunirá a expertos, empresarios, autoridades y académicos del sector de la construcción y el turismo de México y el extranjero.

En la reunión estuvo presente la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya ciudad sede del evento al igual que Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción acompañado de los ex presidentes José Benito Torres Ramírez y Jesús del Carmen Abud Saldívar, actual vicepresidente nacional de desarrollo CMIC institucional de Nacional, Luis Fernando González Godínez, vicepresidente de Financiamiento y Acceso a Capital.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya ratificó su respaldo total al Congreso Internacional y destacó la relevancia de que Tamaulipas sea sede de un foro que proyecta la infraestructura turística como eje de desarrollo sostenible, inversión y bienestar social, reafirmando su compromiso con el crecimiento ordenado y sustentable del estado.

Por su parte, el Presidente Nacional de CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, reconoció el liderazgo de Tamaulipas en materia de desarrollo regional y expresó su entusiasmo por la suma de esfuerzos que permitirá mostrar al país y al mundo el potencial del estado en materia turística y de infraestructura.

El presidente de CMIC Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, agradeció la disposición del Gobierno del Estado y del Presidente Nacional de CMIC para hacer posible un evento que marcará historia, y subrayó que Tamaulipas será el epicentro nacional del turismo, la inversión y la construcción sostenible.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón