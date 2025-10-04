Buscan crear infraestructura deportiva en el Altiplano tamaulipeco

Buscan facilitar el encontrar nuevos talentos deportivos en la zona del Altiplano de Tamaulipas; el proyecto se encuentra actualmente en trámite dentro de la plataforma SIRECI

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El talento deportivo en las zonas rurales de Tamaulipas existe, pero la falta de infraestructura sigue siendo una barrera para que muchos jóvenes puedan desarrollarse plenamente.

Ante esta realidad, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) anunció que trabaja en coordinación con otras dependencias para acercar espacios dignos a comunidades del Altiplano y otras regiones rurales.

La carencia de instalaciones propias en estos sectores provoca, en muchas ocasiones, la fuga de talentos o que los jóvenes no se desarrollen adecuadamente ante la precariedad de los espacios deportivos.

“Estamos trabajando muy cerca con la Secretaría de Obras Públicas para llevar infraestructura deportiva al Altiplano tamaulipeco”, explicó el director del INDE, Manuel Alejandro Virués Lozano.

El funcionario precisó que el proyecto se encuentra actualmente en trámite dentro de la plataforma SIRECI, a la espera de las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, adelantó que las propuestas no solo contemplan canchas, sino también la habilitación de centros comunitarios y espacios de bienestar, en coordinación con la Secretaría del Bienestar.

“La idea es mejorar los lugares para la práctica de deportes de conjunto”, señaló, destacando que este tipo de obras sería un detonador para municipios donde no existen instalaciones adecuadas.

Sobre los tiempos y recursos, Virués Lozano se mostró cauteloso, señalando que no se pueden adelantar plazos hasta obtener autorizaciones de órdenes superiores, y que aún no se cuenta con un presupuesto definido.

De concretarse, estos proyectos representarían la primera inversión sostenida en infraestructura deportiva en regiones históricamente rezagadas, con el objetivo de que niños y jóvenes del medio rural tengan las mismas oportunidades de formación y desarrollo que los de las zonas urbanas.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON