Congreso de Tamaulipas aprueba reformas para fortalecer servicios públicos municipales

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de que los municipios prioricen recursos en servicios básicos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma el artículo 151 del Código Municipal.

El diputado Adrián Cruz Martínez explicó que la modificación busca orientar el gasto público hacia áreas de competencia exclusiva de los ayuntamientos, como agua potable, drenaje, alumbrado, recolección de residuos y mantenimiento de calles, parques y panteones.

“Los municipios enfrentan escenarios complejos, con presupuestos limitados que muchas veces se destinan a áreas de alta visibilidad política, dejando de lado lo verdaderamente prioritario”, señaló Cruz Martínez durante la sesión.

La propuesta fue votada y aprobada por unanimidad. El legislador enfatizó que la medida no limita la autonomía municipal, sino que establece criterios para jerarquizar el destino de los recursos y garantizar un gasto eficiente y de alto impacto social.

Cruz Martínez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la libre administración hacendaria de los municipios no es absoluta, por lo que el Congreso puede establecer lineamientos generales para la planeación del gasto.

El dictamen también busca mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana y la eficacia en la gestión municipal.

“Orientar el gasto hacia los servicios públicos esenciales significa atender las demandas más sentidas de la población y garantizar derechos como el acceso al agua potable, calles dignas y alumbrado funcional”, concluyó el diputado.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón