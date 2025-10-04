«El alcohol afecta a las personas sin distingo»; señaló Rolando integrante del grupo New York de AA*

La organización celebró hoy el XII aniversario de su fundación

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «El alcohol no respeta a las personas; afecta a todas sin distingo» ; expresó hoy Rolando, integrante del grupo New York de Alcohólicos Anónimos en el marco del XII aniversario de esa organización civil.

«Llegan de todas las edades, llegan jóvenes, mujeres, personas de edad y es el mismo problema. El alcoholismo no respeta sexo, no respeta religión, cuestión económica o académica. Nuestro grupo recibe a todo tipo de personas que tenga el problema del alcoholismo»

Rolando dijo que actualmente son las personas jóvenes y las mujeres quienes se han sumado al grupo New York de AA en dónde han encontrado apoyo por parte de quienes lo integran.

«Nuestro grupo tiene mucha variedad, jóvenes, mujeres, personas que llegan… nuestro grupo llega hoy a su 12 aniversario y mantenemos las puertas abiertas los 365 días del año de lunes a domingo. Los fines de semana de 10 a 12 y en la tarde de 5 a 7»

Personas de todas las edades se dieron cita hoy en la plática «Nuestra gran responsabilidad» organizada por integrantes del grupo New York en las que participaron con distintas pláticas para celebrar el doceavo aniversario de su fundación que se realizó el 6 de octubre de 2013 en el Hotel Posada de Tampico.

La invitación al festejo se extendió a las autoridades municipales y directivos de hospitales.

Recordó que grupo New York trabaja de la mano con distintas dependencias municipales como el Instituto de la Mujer, las direcciones de tránsito así como medios de comunicación que difunden la labor que realiza esa organización.

Rolando expresó que en el mundo, más de 2 millones de personas han sido rescatadas del alcohol en los 90 años del programa de Alcohólicos Anónimos y en el caso de grupo New York afirmó que mantiene puertas abiertas para quienes lo necesiten.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón