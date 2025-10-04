Estos son los 6 apellidos que te aseguran casi por completo que eres descendiente de la nobleza mexica

Los apellidos que te aseguran que eres descendiente de la nobleza mexica, son sólo seis, pero que marcan una herencia pesada y hermosa a la vez.

MÉXICO.- Las conquistas españolas en estos territorios han sido de los encuentros culturales más fuertes y grandes que se dio en la historia de la humanidad, se encontraron dos tipos de sociedades completamente opuestas: ‘civilizados’ y los ‘indios’. En 1519 cuando el español Hernán Cortes llega a lo que ahora conocemos como México, aunque recién en 1521 se consuma la Conquista de México, iniciando la fusión de ambas culturas: lenguaje, gastronomía y costumbres.

El Tlatoani que recibió a Cortés, en las costas mexicanas, fue Moctezuma. Aunque, no fue el único Gobernante que estuvo en el poder durante el proceso de la Conquista, hubo otros como su hermano, Cuitláhuac, quien sólo duro un par de meses ya que enfermó y murió. El último, fue Cuauhtémoc, cuyo nombre se traduce como “El águila que desciende”.

México y España se encuentran

Sin embargo, los descendientes de los gobernantes mexicanos tuvieron algunos puestos importantes dentro del gobierno de la Nueva España, e incluso seguían siendo considerados nobles. Hasta nuestros días, se sabe quiénes son los descendientes de aquellos que fueron reyes, porque, aunque cuenten con apellidos españoles, debido a los matrimonios posteriores a la Conquista, conocido como el Virreinato.

¿Cuáles son los apellidos de la nobleza mexicana?

Si bien, en México, las personas suelen llevar dos apellidos y la gran mayoría son de origen español, aunque provienen de otras partes del mundo también. Sin embargo, los apellidos de los descendientes de los gobernantes que una vez tuvimos, han traspasado fronteras e incluso se pueden en escuchar en otras naciones como España y Argentina.

Conquista española

Sólo hay descendientes conocidos de los últimos tlatoanis aztecas: Moctezuma, Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, porque sus hijas contrajeron nupcias con españoles, por eso es que sus descendientes, tengan apellidos de origen ibéricos:

Los apellidos son:

Tovar y de Teresa

Moctezuma

Andrade

Cano

Olivera

De Alvarado

