Proponen crear UMA para cocodrilos en González

El funcionario estatal refirió que se requiere de nuevas Unidades de Manejo Ambiental en Tamaulipas.

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS.- Como una medida para hacer frente a la salida de cocodrilos moreletii de su hábitat en el sur de Tamaulipas se analiza la instalación de una Unidad de Manejo Ambiental en el municipio de González, así lo informó Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo comisión caza y pesca de Tamaulipas.

«Aquí exactamente en la zona sur no como tal. Pero hace días platicábamos con el alcalde de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez y nos comentaba del interés que en González pudieran participar algunos empresarios para poder realizar una UMA»

El funcionario estatal refirió que se requiere de nuevas Unidades de Manejo Ambiental en Tamaulipas.

García Reyes expresó que se trabaja en la firma de un convenio entre la UMA «Jacinto Canek» con las administraciones municipales para que en ese sitio se reciban saurios.

Por lo pronto dijo que de Tampico aun no se han trasladado cocodrilos a Villa de Casas en donde se ubica la UMA «Jacinto Canek».

«Es factible, hemos platicado con esa cooperativa. Están muy de acuerdo en poder recibir organismos. Obviamente se tiene que trabajar en distintas áreas. Nuevas granjas»

El funcionario estatal consideró que para abrir nuevas UMAS se necesita de la voluntad de las autoridades municipales y empresarios.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón