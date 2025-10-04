Sin medidor de agua el 50% de usuarios

El gerente general del organismo, Gabriel Arcos Espinosa, informó que durante el 2025, han sido instalados tres mil medidores

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un promedio de 55 mil usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Altamira no tienen medidor, está cifra representa el 50 por ciento del padrón total del organismo.

El gerente general del organismo, Gabriel Arcos Espinosa, informó que durante el 2025, han sido instalados tres mil medidores en diferentes sectores yla meta para este año es superar los cuatro mil instalados en 2024.

Negó que exista resistencia por parte de la población a la instalación de los equipos, toda vez que la Comapa ofrece facilidades en los pagos.

“Al contrario, la gente quiere que así sea y pagar por lo que consume, porque podrían pagar por una cantidad de agua que a lo mejor no están consumiendo. Preferible tener siempre el medidor ya que se les va a cobrar lo que se está midiendo, nada más’’.

Arcos Espinosa detalló que de un padrón de 110 mil usuarios, la mitad no está en micromedición, por tal motivo, el objetivo de la Comapa es regularizar a todos para medir de una manera correcta en cada uno de los hogares y que el costo del servicio sea en función del consumo real.

“Hemos adquirido equipos de medidores que actualmente estamos colocando en propiedades donde no hay todavía y nos falta una fuerte cantidad que vamos subsanando año tras año. El año pasado se colocaron casi cuatro mil medidores y ahorita ya tenemos los tres mil, por lo que esperamos rebasar la meta del 2024’’, concluyó.

Por. Óscar Figueroa

La Razón