Urgen vecinos a la limpieza integral de un canal pluvial que abarca las colonias Trueba y Martock

Maleza propicia riesgo de dengue y palmas que caen a los cables riesgo latente de accidentes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Desde hace más de medio año un canal pluvial ubicado en privada Morelos entre Santo Domingo y Oaxaca en la colonia Trueba no recibe limpieza integral lo que afecta a decenas de familias.

Claudia Enríquez Franco, vecina del sector explicó que debido a las lluvias la maleza crece y representa riesgo latente de dengue ante la proliferación de mosquitos para decenas de familias.

«Limpieza porque somos los mismos vecinos que limpiamos… mosquitos sí hay, hacia allá está donde está el domo cuando llueve todo se queda hay agua»

La residente expresó que además ramas se quedan atoradas entre cables de empresas de televisión privada, telefonía y de CFE que vecinos se arriesgan a quitar y pidió que acuda personal de servicios públicos.

«Se quedan palmas atoradas en los cables… Nosotros como caminamos sobre el canalito no lo hemos limpiado porque llueve y crece maleza. Si va para allá está feo… se va ayuntamiento y luego sigue hasta el domo…Hemos pedido quitar, nosotros los quitamos…CFE sí»

Dijo que la caída de la rama de una palma dañó hace dos meses una lámpara de su propiedad con la que junto con un reflector utiliza para iluminar el canal pluvial ya que sin esos equipos reina la oscuridad poniendo en riesgo de accidentes a los vecinos.

Enríquez Franco dijo que cerca de esa infraestructura pluvial

que se extiende hasta cinco cuadras que atraviesa frente a la escuela primaria «Enrique Contado Rebsamen» hasta el templo de una iglesia cristiana.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón