Automovilista se impacta con carrotanque de tren

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En la entrada a la colonia Miramar, un vehículo chocó con el carrotanque de un tren que había detenido su marcha sobre las vías férreas.

El conductor se llevó un fuerte susto por lo sucedido en ese sitio.

El choque sucedió la madrugada del domingo, en el cruce de la calle Cuarta con avenida Monterrey de ese sector de Altamira.

Aparentemente, el operador del coche no se percató que sobre las vías férreas se encontraba detenido el vagón del tren por lo que siguió avanzando hasta colisionar con el carrotanque.

Fue hasta ese momento que se dio cuenta de la presencia de la mole de acero.

Bomberos Voluntarios de Tamaulipas arribaron al sitio para valorar al conductor que salió ileso aunque terminó llevándose un fuerte susto.

Elementos de Tránsito Altamira intervinieron para tomar conocimiento del accidente y ordenar posteriormente el retiro de la unidad que terminó con daños en la parte delantera.

Por. Benigno Solís/La Razón