Cae en la CDMX Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del grupo delictivo “Tren de Aragua”, señalado como autor intelectual y material de varios feminicidios

Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, está relacionado con delitos de narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión

MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales y locales detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del grupo delictivo “Tren de Aragua” en el país, señalado como autor intelectual y material de varios feminicidios.

Durante el operativo también fueron detenidos dos colaboradores directos, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, y se les vincula con delitos de narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

Según las autoridades, la organización criminal tenía presencia en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la capital, y la detención forma parte de las acciones para desarticular su estructura y combatir la violencia relacionada con sus actividades ilícitas.

García Harfuch destacó que estos operativos muestran el trabajo coordinado entre la SSPC, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la SSC CDMX y la Fiscalía de la Ciudad de México para enfrentar la delincuencia organizada y proteger a la ciudadanía.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL