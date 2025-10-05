Hospitalizan a motociclista que chocó con camioneta

El operador del vehículo de dos ruedas sufrió posible fractura de fémur además de otros golpes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un motociclista fue trasladado a un hospital, momentos después de haberse impactado contra una camioneta estacionada, en la zona norte de Tampico.

Fue en el andador Benito Juárez de la colonia José López Portillo donde se registró el fuerte percance, la noche del sábado.

Participaron una Italika FT150 en color negro y una camioneta que estaba estacionada en la calle.

El operador de la primera unidad transitaba a gran velocidad por esa área y al tomar ese andador, se estampó de frente con la unidad que estaba aparcada y sin personas a bordo.

Tras el golpazo, el motorista terminó tendido en el pavimento con varias lesiones en su cuerpo.

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y Radio Club Dx llegaron para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Luego de inmovilizar la fractura, paramédicos de Cruz Roja trasladaron al afectado a un hospital de la zona para que recibiera atención médica especializada.

Por. Benigno Solís/La Razón