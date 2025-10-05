Más de 8 mil tamaulipecos viven con VIH; llaman a hacerse la prueba a tiempo

El VIH continúa afectando principalmente a hombres mayores de 25 años

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas registra cada año entre 800 y 850 nuevos casos de VIH, una cifra que, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se ha mantenido estable, sin presentar aumentos significativos, aunque tampoco una reducción. Ante esta situación, la dependencia intensifica sus acciones de prevención y detección oportuna en todo el estado.

Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, jefe del Departamento de VIH y Micobacteriosis, explicó que actualmente más de 4,500 personas están bajo control y tratamiento en la Secretaría de Salud, mientras que en todo el sector —incluyendo IMSS, ISSSTE y Pemex— la cifra supera las 8,000 personas atendidas.

“El comportamiento ha sido muy similar en los últimos años; no ha aumentado de forma alarmante, pero tampoco hemos logrado disminuir el número de nuevos diagnósticos. Por eso reforzamos las estrategias para llegar a más población y promover la cultura de la prevención”, señaló el funcionario.

Hernández Rodríguez destacó que el trabajo en las unidades de salud es constante, pero que este periodo representa una oportunidad para intensificar la promoción y ampliar la cobertura de pruebas rápidas.

“Hay que moverse, buscar estrategias diferentes y aprovechar para que el mensaje llegue lo más lejos posible. Siempre será mejor atenderse a tiempo que después, porque aunque ya hay tratamientos, lo ideal es prevenir”, enfatizó.

El funcionario recordó que los tratamientos actuales permiten llevar una vida saludable, aunque implican el uso permanente de medicamentos. “Sí, ya hay tratamiento, pero es la lata de estar tomando pastillas toda la vida, y con los años pueden afectar un poco el organismo. Si hay oportunidad de cuidarse, hay que hacerlo”, afirmó.

Predomina en hombres mayores de 25 años

El VIH continúa afectando principalmente a hombres mayores de 25 años, aunque también se presentan casos en jóvenes y personas adultas mayores. “El comportamiento se ha mantenido estable; no hemos detectado un aumento en jóvenes ni en mujeres”, precisó Hernández Rodríguez.

De los pacientes que inician tratamiento, más del 90% lo mantiene de manera constante, mientras que cerca de un 10% lo abandona, principalmente por factores sociales, consumo de drogas o trastornos mentales.

Finalmente, el jefe del programa invitó a la población a realizarse la prueba de detección de VIH y hepatitis C. “Hay muchas personas que tienen el virus y no lo saben. Es mejor saberlo a tiempo, porque hay tratamiento y una vida plena es posible con atención adecuada”, subrayó.

Por. Raúl López García