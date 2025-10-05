Priscilla se convierte en huracán de categoría 1, checa los lugares que afectará y su trayectoria:

Su centro se ubica a 780 kilómetros al sur-sureste de Baja California Sur



4:43 pm

MÉXICO.- El fenómeno Priscilla que alerta al Océano Pacífico se intensificó este domingo 5 de octubre a huracán de categoría 1 de acuerdo con la escala Saffir Simpson. Actualmente su centro se localiza a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes Jalisco y a 780 kilómetros al sur-sureste de Baja California Sur por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia por los efectos de dicha tormenta y sus posibles afectaciones. A su paso presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de 150 kilómetros por hora con un desplazamiento hacía el nor-noroeste a 6 kilómetros por hora. Estados en alerta por huracán Priscilla en el Pacífico Punta San Telmo, Michoacán

Punta Mita, Nayarit

Cabo San Lucas, Baja California Sur

Cabo Corrientes, Jalisco Al elevar su categoría de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podría convertirse en un huracán de categoría 2 para el día 10 de octubre alrededor de las 12:00 horas del día. CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO