Priscilla se convierte en huracán de categoría 1, checa los lugares que afectará y su trayectoria:

MÉXICO.- El fenómeno Priscilla que alerta al Océano Pacífico se intensificó este domingo 5 de octubre a huracán de categoría 1 de acuerdo con la escala Saffir Simpson.
Actualmente su centro se localiza a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes Jalisco y a 780 kilómetros al sur-sureste de Baja California Sur por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia por los efectos de dicha tormenta y sus posibles afectaciones.
A su paso presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de 150 kilómetros por hora con un desplazamiento hacía el nor-noroeste a 6 kilómetros por hora.
Estados en alerta por huracán Priscilla en el Pacífico
- Punta San Telmo, Michoacán
- Punta Mita, Nayarit
- Cabo San Lucas, Baja California Sur
- Cabo Corrientes, Jalisco
Al elevar su categoría de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podría convertirse en un huracán de categoría 2 para el día 10 de octubre alrededor de las 12:00 horas del día.
