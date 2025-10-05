Refuerzan acciones contra el bullyng y conductas de riesgo

Gobierno municipal refuerza medidas permanentes para erradicar el bullying y las conductas de riesgo en jóvenes estudiantes

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA), fortalece su labor preventiva en instituciones educativas con campañas permanentes enfocadas en el bullying, la prevención del suicidio y la concientización sobre conductas de riesgo entre niñas, niños y jóvenes.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estas acciones son una prioridad de su gobierno, ya que buscan proteger el bienestar emocional y social de la niñez y juventud neolaredense.

“En este gobierno trabajamos no solo para construir una ciudad con mejores calles o más infraestructura, sino una comunidad más humana. Cuidar la salud mental de nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que asumimos con total responsabilidad, porque ahí está el futuro de Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

Por su parte, Hugo Magaña de la Rosa, director de IMPACTA, informó que tras concluir la campaña de prevención del suicidio se decidió dar continuidad al tema de forma permanente, luego de casos preocupantes detectados en distintos niveles educativos.

Actualmente, IMPACTA desarrolla la campaña contra el bullying en primarias, secundarias y preparatorias, con la finalidad de detectar y atender a estudiantes víctimas y agresores.

En la primera etapa del programa se identificaron 45 casos, a quienes se les brindó atención psicológica inmediata, involucrando también a los padres de familia mediante escuelas para padres.

“En los resultados detectamos que las conductas de bullying se presentan con mayor frecuencia en secundaria y preparatoria, mientras que en primaria los casos son menos, pero igualmente atendidos. Es un tema sensible que requiere la participación de especialistas, maestros y padres de familia”, añadió Magaña de la Rosa.

Asimismo, el director del IMPACTA adelantó que se prepara una nueva campaña de concientización vial dirigida principalmente a universidades, con el propósito de prevenir accidentes automovilísticos ocasionados por el uso del celular mientras se conduce.

“Estamos viendo un incremento de accidentes no tanto por alcohol, sino por manejar con el celular en la mano. Queremos sensibilizar a los jóvenes y evitar que se sigan presentando estos hechos que ponen en riesgo su vida y la de otros”, destacó.

Actualmente, el instituto atiende a alrededor de 175 pacientes de manera permanente, a través de terapias individuales, de pareja, familiares y grupales.

De estos, más de 150 personas ya han logrado su reincorporación plena a la sociedad gracias al acompañamiento brindado.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON