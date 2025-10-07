Ataque armado provoca cierre temporal de la carretera Tampico – Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– Un ataque armado registrado en el tramo Estación Manuel–Zaragoza de la carretera federal Tampico–Ciudad Victoria, dejó por lo menos 3 personas sin vida.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad Tamaulipas, en el incidente participó personal militar, por lo que se desplegaron fuerzas federales y estatales para resguardar el área y garantizar la seguridad de los automovilistas.

La dependencia informó que la vialidad permanece cerrada en ambos sentidos y exhortó a los conductores a evitar la zona hasta nuevo aviso.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, y las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En redes sociales circularon fotografías del lugar donde se observa el despliegue de fuerzas federales y estatales y sobre la carretera se observan varias personas tendidas a un lado una camioneta blanca con múltiples disparos de armado fuego.

A través de un comunicado en redes sociales, la Vocería precisó:

“Derivado de una situación de riesgo registrada en la carretera Tampico–Mante, a la altura del puente de Estación Manuel, en la que participó personal militar, las autoridades competentes mantienen un despliegue operativo en la zona y realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos plenamente y en su caso deslindar las responsabilidades.”

Asimismo, reiteró su compromiso de actualizar la información oficial conforme se reciban los reportes de las dependencias participantes en el operativo.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.