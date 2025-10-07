Aumentan un 17% abusos de bancos

Registra la CONDUSEF 3,270 quejas contra instituciones bancarias por diversas irregularidades

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las reclamaciones contra instituciones financieras en Tamaulipas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aumentaron este año un 17 por ciento, con un total de 3,270 quejas registradas entre enero y agosto.

Los principales motivos fueron consumos y transferencias electrónicas no reconocidos en tarjetas de crédito o débito, así como amenazas e intimidaciones a deudores o familiares sin relación con la deuda.

El delegado estatal de la Condusef, Rogelio Mata, informó que los productos más reclamados son la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y el crédito personal, los cuales representan el 48.2 por ciento del total de las quejas.

El monto total reclamado asciende a 133.1 millones de pesos, lo que representa una disminución del 10 por ciento respecto a 2024, mientras que solo se han recuperado 7.9 millones de pesos, cifra 63.3 por ciento menor que en el mismo periodo del año pasado.

Las causas principales de las reclamaciones son consumos no reconocidos y amenazas o intimidaciones a deudores y familiares, además de gestiones de cobro o reestructuración a personas ajenas a la deuda, que en conjunto representan el 31 por ciento de las quejas recibidas.

Tamaulipas concentró el 1.8 por ciento de las reclamaciones a nivel nacional. Los usuarios provienen de 28 de los 43 municipios del estado, siendo Tampico el de mayor incidencia con 12.7 por ciento, seguido de Madero con 8 por ciento y Reynosa con 7.2 por ciento.

El 65.3 por ciento de las reclamaciones se atendieron por gestión electrónica, el 24.8 por ciento mediante gestión REDECO (referente a despachos de cobranza) y el 9.9 por ciento restante por otros procesos.

La banca múltiple concentró el 57 por ciento de las quejas; las SOFOM, el 12.2 por ciento; y las aseguradoras, otro 12.2 por ciento.

Las instituciones con más reclamaciones fueron Banorte (352 casos), Banco Azteca (309), BBVA (308), Santander (198) y Banamex (194).

En el caso de la banca múltiple, el 23.9 por ciento de las quejas corresponden a adultos mayores, y el 42.4 por ciento de las reclamaciones estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos o transferencias electrónicas no reconocidas.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN