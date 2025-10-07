Cocodrilos se «mudan» a Playa

En fechas recientes, pescadores han logrado captar a cocodrilos en el cordón litoral, a la altura del Ejido Armenta, en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- El aumento en la población de cocodrilos, los obligó a mudarse a las zonas de playa, cuya presencia es frecuente.

En fechas recientes, pescadores han logrado captar a cocodrilos en el cordón litoral, a la altura del Ejido Armenta, en Altamira.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Rubén Herver Zárate, explicó que este movimiento obedece a que los animales salen de los espacios donde estaban confinados como puede ser la laguna de las Marismas.

“Lo que pasa es que los cocodrilos están saliendo de los espacios donde están confinados y donde encuentran condiciones propicias para prosperar”.

El funcionario explicó que el crecimiento de la población obliga a los animales a buscar nuevos refugios y zonas de alimentación.

«Seguramente las poblaciones han aumentado y buscan nuevos sitios de alimentación y anidamiento, nuevos lugares de refugio y salen como cualquier organismo que se desplaza», comentó el Director de Ecología.

Aclaró que no se trata de cocodrilos de agua salada, sino que existe una cierta adaptación al medio líquido salino, pero no precisamente encuentran en él las condiciones para prosperar como especie.

La autoridad mantiene la vigilancia en las zonas costeras y reiteró el llamado a la población para que extreme precauciones cerca del sistema lagunario.

Por Oscar Figueroa

La Razón