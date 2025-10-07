COMAPA SUR lanza promoción de pago anticipado 2026, en apego a la política humanista del Gobierno del Estado

Alineado a la política humanista impulsada por el Gobierno del Estado, COMAPA SUR inició la promoción anual de pago anticipado 2026, una alternativa diseñada para brindar a los usuarios mayor comodidad, seguridad y ahorro al garantizar la continuidad del servicio de agua sin interrupciones.

Con el lema “Menos vueltas, más ahorro”, este programa permite a las familias obtener un ajuste tarifario del 10% al realizar su pago anticipado, además de contar con la facilidad de tres meses sin intereses con tarjetas participantes.

El esquema ofrece múltiples beneficios: sin más recordatorios, ya que asegura el servicio durante todo el año sin preocuparse por las fechas de pago; menos complicaciones, al eliminar la necesidad de hacer trámites o filas mensuales; y más tranquilidad, porque un solo pago brinda estabilidad y certeza en la gestión del servicio.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales de COMAPA SUR en Altavista, así como a los módulos de atención de zona centro, zona norte y Ciudad Madero, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Con esta iniciativa, COMAPA SUR refrenda su compromiso de ofrecer soluciones prácticas y humanas que contribuyan al bienestar de las familias del sur de Tamaulipas, impulsando una cultura de responsabilidad y eficiencia en el uso y pago del servicio de agua potable y alcantarillado.

POR MARIO PRIETO