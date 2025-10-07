Denuncia municipio el robo de cableado

Inicia carpetas de investigación por el robo de varios tramos de cable, del alumbrado público; lo cual provoca graves perjuicios económicos y afecta a ciudadanos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Victoria presentó una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por el constante robo de cableado eléctrico en la ciudad, delito que ha generado graves daños al erario municipal y afectaciones a la infraestructura urbana, al dejar semáforos descompuestos y circuitos completos sin alumbrado.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, confirmó que ya se han interpuesto varias denuncias con el objetivo de reducir la incidencia y proteger el patrimonio público.

“Nos ha afectado principalmente en los semáforos, lo que ha ocasionado conflictos viales. También se han apagado varios circuitos de alumbrado público. Por eso hemos presentado denuncias penales contra quien resulte responsable”, explicó.

El funcionario reconoció el apoyo de la Guardia Estatal, cuya vigilancia ha contribuido a disminuir los robos y proteger la infraestructura municipal.

Por otra parte, destacó que ha disminuido el número de accidentes en motocicleta, gracias a campañas de concientización y uso del casco, aunque subrayó que es necesario mantener las acciones para evitar accidentes fatales, ya que muchas familias utilizan estos vehículos como medio de transporte.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN