En formación posible ciclón que dejará lluvias a Tamaulipas

Se trata de una amplia área de baja presión que avanza desde la Península de Yucatán con dirección al suroeste del Golfo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Después de varias semanas sin actividad relevante en el Golfo de México, un nuevo sistema comienza a tomar fuerza y amenaza con traer de vuelta las lluvias a gran parte del estado.

Se trata de una amplia área de baja presión que avanza desde la Península de Yucatán con dirección al suroeste del Golfo, la cual, aunque mantiene una baja probabilidad del 10 por ciento para convertirse en ciclón tropical, sí generará condiciones favorables para lluvias de consideración en Tamaulipas.

De acuerdo con información de Protección Civil Tamaulipas, el fenómeno permitirá el ingreso de abundante humedad tropical desde el Caribe, lo que provocará precipitaciones fuertes a intensas principalmente en la zona Centro, Cañera y Sur de la entidad a partir del martes y durante el miércoles.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, sobre todo en áreas con antecedentes de encharcamientos o escurrimientos.

Asimismo, se pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, ya que este sistema continuará evolucionando conforme se desplace sobre aguas del Golfo.

Con el retorno de la humedad tropical, se espera que las precipitaciones contribuyan a mejorar las condiciones de presas, ríos y suelos agrícolas, aunque sin descartar afectaciones menores por acumulación de agua en zonas urbanas.

Protección Civil recordó que la temporada de ciclones tropicales aún se mantiene activa y que octubre suele ser un mes de alta variabilidad climática en la región.

Por. Antonio H. Mandujano