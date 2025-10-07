Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar alcohol

Así transforma tu cuerpo cuando dices adiós al alcohol

Tomar “una copita” de vez en cuando puede parecer inofensivo, pero cuando el consumo de alcohol es frecuente, el cuerpo se adapta a su presencia de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso, dejar de beber —aunque sea temporalmente— puede generar cambios sorprendentes tanto a corto como a largo plazo.

Diversos estudios médicos, como los publicados por el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han documentado que abstenerse del alcohol desencadena una serie de reacciones físicas y mentales que pueden mejorar tu calidad de vida en cuestión de días.

Desde dormir mejor hasta fortalecer el sistema inmunológico, los beneficios aparecen antes de lo que muchos piensan.

Así transforma tu cuerpo cuando dices adiós al alcohol

Mejora la calidad del sueño en pocos días

El alcohol altera el ciclo natural del sueño, especialmente la fase REM, que es la más reparadora. Al dejar de consumirlo, muchas personas reportan dormir más profundamente y despertarse con más energía. Esto suele notarse entre los 3 y 7 días posteriores a la última bebida.

Tu hígado comienza a regenerarse

El hígado es el órgano más afectado por el consumo habitual de alcohol, ya que trabaja constantemente para desintoxicar el cuerpo. Al suspender la ingesta, este órgano puede empezar a regenerar células dañadas y mejorar su funcionamiento. Según la British Liver Trust, mejoras significativas pueden verse en tan solo 2 a 4 semanas.

La piel luce más saludable

El alcohol deshidrata y puede causar inflamación, lo que a menudo se refleja en la piel apagada, con brotes o bolsas. Al dejar de beber, la hidratación mejora y, con ella, el aspecto de la piel: más luminosidad, menos enrojecimiento y una textura más uniforme.

Mejora el estado de ánimo y la concentración

Aunque muchas personas usan el alcohol para “relajarse”, este es un depresor del sistema nervioso central. Dejarlo permite que el cerebro recupere su equilibrio químico natural, reduciendo ansiedad, mejorando el estado de ánimo y aumentando la claridad mental. Estos cambios pueden notarse desde la primera semana.

Disminuye el riesgo de enfermedades a largo plazo

A largo plazo, reducir o eliminar el alcohol disminuye significativamente el riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, ciertos tipos de cáncer, daño hepático y problemas cardiovasculares. Incluso si no se abandona por completo, bajar la frecuencia y cantidad ya tiene un impacto positivo en la salud general.

Un cambio que vale la pena

Más allá de una moda de “mes sin alcohol”, dejar de beber es un regalo directo para tu cuerpo y tu mente. Los efectos positivos pueden sentirse rápidamente y, con el tiempo, se vuelven aún más notorios. Incluso pausas temporales permiten que el organismo se recupere, demostrando que nunca es tarde para empezar a cuidarse.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR