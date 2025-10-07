Fortalecen estrategias de seguridad y tránsito con nueva Unidad de Gobierno y Seguridad Pública

Esta nueva estructura permitirá fortalecer la planeación, optimizar recursos y unificar las acciones de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Tránsito bajo un esquema que eleve los estándares de servicio, transparencia y proximidad con la ciudadanía

CIUDAD MADERO, TAM.- Con el objetivo de consolidar un modelo de coordinación eficiente entre las áreas responsables del orden, la movilidad y la proximidad ciudadana, el Gobierno de Ciudad Madero procedió a la creación de la Unidad de Gobierno y Seguridad Pública. Esta iniciativa no solo fortalecerá la prevención del delito y la cultura de la legalidad; también facilitará la adquisición de equipamiento necesario para optimizar las nuevas estrategias del Sistema Municipal de Protección Civil.

Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento Héctor Marín Rodríguez, al señalar que esta nueva estructura permitirá fortalecer la planeación, optimizar recursos y unificar las acciones de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Tránsito bajo un esquema que eleve los estándares de servicio, transparencia y proximidad con la ciudadanía.

Ante este reordenamiento el Lic. Mario César Lara Martínez asumirá la Dirección de la Unidad de Gobierno y Seguridad Pública, función que amplía sus responsabilidades como director del área y que permitirá avanzar hacia una reestructuración orgánica profunda en materia de tránsito, protección civil y fomentar campañas de educación cívica y cultura de la paz. Su labor se orientará a fortalecer las estrategias, modernizar el equipamiento y garantizar una movilidad segura y ordenada en todo el municipio.

Dentro de estas nuevas disposiciones, el Capitán Zenón Cruz Hernández que se desempeñaba como Director de Tránsito coadyuvará en tareas de capacitación y formación profesional en el área de Prevención del Delito y Cultura de la Legalidad. El Gobierno de la ciudad reconoce ampliamente su labor en su anterior encargo, destacando su profesionalismo y dedicación como un ejemplo dentro de la corporación.

Asimismo, se reconoce la labor desempeñada por el director operativo Héctor Treviño, cuya contribución ha sido valiosa para el fortalecimiento institucional y la consolidación de resultados en favor de la ciudadanía. El presidente municipal Erasmo González, en su compromiso por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias maderenses, ha ordenado que los cuerpos operativos mantengan una presencia constante y efectiva en todas las áreas de la ciudad.

Se hizo referencia a la creación de la Unidad de Gobierno y Seguridad Pública, destacando que se ha cumplido con la recomendación del Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Gobierno Federal y Estatal; que está dirigida a la integración a la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) permitirá una mayor inversión en recursos destinados al equipamiento de Protección Civil, incluyendo camiones de bomberos, ambulancias y vehículos para los salvaguardas en playa Miramar.

En los próximos días se darán a conocer a quienes tendrán el nuevo encargo en la Dirección de Tránsito, reafirmando el compromiso del Gobierno de Ciudad Madero con un modelo de seguridad y gobernabilidad basado en la eficiencia, la transparencia y la prosperidad para todos.

POR STAFF