Incrementan 17% las reclamaciones ante la CONDUSEF en Tamaulipas

Los productos financieros más reclamados fueron tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De enero a agosto de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) atendió 3,270 reclamaciones en el estado de Tamaulipas, lo que representó un incremento del 17% con respecto al mismo periodo de 2024. La entidad concentró el 1.8% del total nacional, con usuarios provenientes de 28 de los 43 municipios tamaulipecos. Tampico encabezó las quejas con el 12.7%, seguido de Ciudad Madero con el 8.0% y Reynosa con el 7.2%.

De acuerdo con el informe, el 65.3% de las reclamaciones se resolvieron mediante Gestión Electrónica, el 24.8% a través de Gestión REDECO, relacionada con despachos de cobranza, y el 9.9% restante mediante otros procesos. El monto reclamado durante el periodo ascendió a 133.1 millones de pesos, cifra 9.9% menor a la del año anterior, mientras que el monto recuperado fue de 7.9 millones de pesos, con una disminución del 63.3% respecto a 2024.

Los productos financieros más reclamados fueron tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que en conjunto representaron el 48.2% del total. Entre las principales causas de queja destacan los consumos no reconocidos, las amenazas o intimidaciones de despachos de cobranza y las gestiones indebidas con personas ajenas a la deuda, que sumaron el 31% de las inconformidades. En cuanto a sectores, la banca múltiple concentró el 57% de las reclamaciones.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón