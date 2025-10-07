Padre de Aarón Mercury lo buscó al salir de La Casa de los Famosos; estuvo alejado de él durante años

El generado de contenido empezó su carrera en redes sociales en 2019, ganó popularidad en 2020 y todo indica que el cierre de 2025 es suyo

Aunque estuvo a un paso de llegar a la final de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México), Aarón Mercury es uno de los participantes más destacables. Es llamado el “rey sin corona” debido al boom que tuvo en el reality show, y muestra de ello es que ya es imagen de marcas y lo confirmaron como participante de “Las estrellas bailan en Hoy”.

El éxito está del lado de Jonathan Aarón Hernández González, nombre de pila del joven generador de contenido, al grado de que figuras reconocidas del medio lo elogian, como Alexis Ayala y Victoria Ruffo, y consideran que tiene un futuro prometedor. Su familia ha sido su pilar, especialmente su madre, Nancy González Rivas, y su hermano, Rodrigo, durante su carrera que comenzó en 2019. Ganó popularidad en 2020 y todo indica que el cierre de 2025 es suyo.

Quién es el papá de Aarón Mercury

Sin embargo, TVNotas dio a conocer que el padre del influencer, un cantante conocido como Johnny Dez, lo buscó tras el éxito que tuvo y aunque durante años estuvo alejado e incluso lo ignoró antes de ingresar al reality show. De acuerdo con la revista de espectáculos, un amigo de Aarón Mercury dio a conocer esto, exponiendo que el hombre quiere aprovecharse de la exposición que su hijo ganó.

“Aarón Mercury le mandó un mensaje (a su papá) para decirle que entraría a un reality muy importante y que quería hablar por teléfono con él. El señor le respondió que estaba ocupado para una llamada, pero que le deseaba suerte. Eso fue doloroso para mi amigo, pues estaba viendo cristalizado un sueño y a su padre no le importó”, compartió el amigo del influencer, informa TVNotas.

Todo indica que la supuesta intención del papá de Aarón Mercury es “recuperar el tiempo perdido”. Hay que recordar que el mismo generador de contenido, quien el próximo 2 de noviembre cumplirá 25 años de edad, expuso en “La Casa de los Famosos México” que estaba distanciado de su padre.

Qué dijo Aarón Mercury de su papá en LCDLF México

El influencer contó en el reality show que cuando cumplió 18 años su madre le dijo que su papá tomó una decisión: dejar darles el dinero con el que los apoyaba, 1,500 pesos a la quincena. En ese momento, Aarón Hernández estudiaba y trabajaba; quería comprar un celular que le permitiera grabar videos con cierta calidad y le pidió ayuda a su papá, pero no tuvo respuesta. Luego vía Facebook se enteró que su papá ya se había casado.

“Su papá ya se dio cuenta del impacto que tiene y supimos que le escribió que lo quiere ver. Le dijo que desea estar a su lado y recuperar el tiempo perdido, y que incluso está dispuesto a venir a México para estar juntos cuando en cinco años no le ha importado. Quiere que lo perdone”.

Amigo de Aarón Mercury asegura que su papá no creía en él

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha hablado del tema, está concentrado en su carrera, sobre todo por las propuestas que está recibiendo. Sin embargo, la fuente de TVNotas aseguró que el generador de contenido está “sacado de onda”.

“Es feo que ahora que está en ‘los cuernos de la luna’ su papá sí quiera estar con él. Aarón es un muchacho muy noble. Considera que no tiene nada que perdonarle y no le guarda rencor, pero no sabe qué hacer, aunque sí se muere de ganas de verlo”.

La misma fuente añadió que el papá de Aarón Mercury “jamás creyó en el talento” de su hijo, de modo que “ni lo impulsó”. Además, “pensaba que lo de las redes sociales sólo era una distracción de su hijo. En cambio, quien siempre lo apoyó fue su madre, que lo animó al máximo”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO