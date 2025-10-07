Somos la legislatura más productiva: CCR

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El diputado federal Carlos Enrique Canturosas destacó la productividad legislativa de la bancada de la 4T en la Cámara de Diputados, donde, presumió, se han aprobado más de 20 reformas constitucionales.

Resaltó por ejemplo la reforma al Poder Judicial, la de comunidades indígenas y afromexicanas, la de la Guardia Nacional, la de bienes nacionales y la de derechos sociales.

Subrayó que estas reformas reflejan el sello del gobierno actual, impulsando la recuperación de bienes nacionales, apoyando a los más necesitados y acercando las decisiones gubernamentales a la población.

¿Cómo se percibe el inicio de la legislatura? ¿Algún tipo de tensión entre las figuras principales del Congreso?

– No, hemos sentido un ambiente de cordialidad. La tensión o la crispación se genera propiamente con la oposición. A veces son debates muy acalorados, se sube el nivel de discusión y se desbordan las pasiones a excesos que no debemos permitir. Ya vimos lo que pasó hace algunos meses en el Senado de la República con la actitud beligerante de algún legislador en contra del presidente del Senado.

Internamente podrá haber algunas diferencias, pero en lo fundamental estamos unidos en las reformas estructurales, los compromisos de campaña, algunos que dejó el anterior presidente de la República y otros tantos que también la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha impulsado. En esto estamos fundamentalmente unidos, y seguramente lo seguiremos estando los tres partidos que integran la coalición: Morena, el PT y el Partido Verde.

En tu trabajo de gestión y los recorridos que has realizado en el estado, ¿cuáles son las mayores peticiones que recibes?

El mayor clamor es el tema de la seguridad. Aunque se ha avanzado muchísimo en los indicadores, es un tema en el que todavía la gente tiene asignaturas pendientes, reclama y quiere más. Y qué bueno, porque las autoridades, tanto la presidenta de la República como el gobernador del estado, están todos los días combatiendo el delito, a los criminales y los delitos más graves como son el homicidio, el secuestro y la extorsión. Ahora que, por ejemplo, la extorsión empezó a subir inmediatamente los diputados federales legislamos al respecto. Ya el Congreso de Tamaulipas, hace algunos días, hizo lo propio y aprobó, en consonancia con lo que está haciendo la Cámara de Diputados Federal, la propia iniciativa para legislar.¿Qué es lo que busca? Homologar los criterios de castigo y penas de la extorsión, establecer un número telefónico para denuncias anónimas, fortalecer las penas para quienes persiguen este delito y darle mayor facultad de investigación a las autoridades.

Hemos hecho también un esfuerzo —hablando del empleo y del mejor salario— en elevar a rango constitucional que el salario aumente año con año por encima de la inflación. Hoy Tamaulipas, específicamente en las fronteras, ha visto su salario aumentar, gracias a esa reforma, cerca de un 135%, y en las fronteras casi un 200%. Eso rompió un paradigma que nos habían enseñado en la etapa neoliberal: que si tenías altos salarios o los elevabas mucho, se provocaba la inflación. Nuestra inflación hoy es menos del 5% a nivel nacional.

Esta alianza legislativa que hay entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ha dado frutos en San Lázaro y en el Senado. Pero en términos políticos en el caso de Tamaulipas hay un evidente distanciamiento entre el Partido Verde y Morena. Siendo tú un diputado federal siglado por el Partido Verde, ¿cuál es tu opinión sobre esta alianza y sobre lo que ha ocurrido en Tamaulipas?

Mira, la alianza fue buena, y fue tan buena que se tuvo años anteriores y por eso se decidió repetir, continuar, porque dio resultados positivos en cuanto a la votación y dio resultados positivos en cuanto a los cuadros de gobernabilidad que se tenían en algunos estados para romper la hegemonía de otros partidos, también a nivel federal. Eso provocó que se pudieran impulsar grandes reformas como estas que te platiqué anteriormente y las que ustedes conocen, incluso las más polémicas.

En ese pleito, pues yo no entro. Yo te digo cómo llegué aquí a la diputación federal: yo atendí la convocatoria de Morena, que fue la que salió publicada. Yo me inscribí, como se inscribieron en Nuevo Laredo cerca de veintitantas personas, entre damas y caballeros. Al cabo de un tiempo me dicen: «Ganaste la encuesta». Me hablan los directivos de Morena, con quienes siempre estaré agradecido, y luego me dicen que me van a hablar los directivos del Partido Verde, con quienes también siempre estaré agradecido, con Arturo Escobar, con Manuel Muñoz, mi amigo y mi hermano Manuel Muñoz. Nos dijeron que por alguna cuestión jurídica, algunos diputados que fuimos electos por la encuesta de Morena nos iba a abanderar el Partido Verde. En este caso fueron cuatro diputados en Tamaulipas: Pepe Braña, diputado de Victoria; Casandra, de Reynosa; de Río Bravo, Mario López, alias La Borrega, mi amigo también; desde Matamoros, y tu servidor y amigo. De hecho, hay una situación: la bancada del Verde en Tamaulipas, o posiblemente en Tamaulipas, sea la única bancada en la que Morena no tiene mayoría en el Congreso; es la bancada del Verde. Y nosotros, cuando llegamos allá, pues hubo una reunión entre los directivos nacionales, tanto de Morena como del Partido Verde a nivel nacional de dirigencias, y hubo una reunión también a nivel de coordinadores parlamentarios: Carlos Puente y don Ricardo Monreal. Se decidió que continuáramos en el Partido Verde, en la bancada del Verde, lo cual no tenemos ningún problema, porque son muy atentos, nos sentimos muy a gusto ahí, somos agradecidos.

Hacemos votos porque estas diferencias que seguramente existen y son públicas se puedan resolver. Pero a nosotros no nos ha llegado el pleito, afortunadamente, y estamos trabajando de la mano con la presidenta y de la mano con los tres partidos políticos, como debe ser.

Además, debo decirte que yo soy miembro activo de Morena, soy consejero estatal, soy mentor también. Ahora estoy haciendo mi chamba los domingos con las asambleas seccionales. Bueno, agradezco al Partido Verde la oportunidad de tenerme en su bancada y a mi partido, Morena, también por abrirme las puertas y ser militante de Morena.

¿Llamarías tú a que se mantenga la alianza en el caso de Tamaulipas?

Sí, yo llamaría a que se mantenga la alianza. Siempre creo que es positivo que se mantenga a nivel federal, y creo que así va a suceder, independientemente de todo el ruido que se haga, de toda la alharaca que se haga. Creo yo que a nivel federal, sin duda alguna, se va a mantener porque les ha dado grandes resultados, y aquí están las evidencias: más de 21 reformas constitucionales. Somos la legislatura más productiva en cuanto a modificaciones legales y constitucionales de la etapa moderna de México, y todo este trabajo hubiera sido imposible sin esa alianza de los dos partidos, sin los votos, y para que esos votos conformaran esa mayoría legislativa absoluta que se tiene entre los tres partidos, que obviamente nos da una mayoría absoluta para poder modificar, más allá de las dos terceras partes, la Constitución, ¿verdad?

Entonces, a nivel estatal creo que también es importante. Yo, en lo particular —quien discrepe, lo respeto— creo que debe mantenerse esa alianza legislativa y hago votos porque así sea. Y también, obviamente, electoral en todos los sentidos: para las presidencias municipales, Congreso del Estado y a nivel federal.

