Una carambola y un percance tipo ‘sandwich’ ocurrieron en la calle 16, con minutos de diferencia y a una distancia muy corta

6 Vehículos se involucraron en estos percances viales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con apenas unos minutos de diferencia y a una distancia de una cuadra, se registraron dos accidentes que involucraron un total de seis vehículos.

El primero ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la avenida 16, entre las calles Nuevo León y Coahuila. Cabe destacar que no fue necesaria la intervención de los agentes de tránsito, ya que los involucrados llegaron a un acuerdo a través de sus compañías aseguradoras.

Como responsable fue señalado el conductor de un Chevrolet Malibu, quien, por un descuido, impactó la parte trasera de un Renault Kwid. Tras el golpe, el compacto fue proyectado hacia adelante, colisionando contra un Toyota Prius que estaba detenido en la fila de vehículos.

Minutos después, a solo cien metros de distancia, en la avenida 16 con calle Veracruz, ocurrió otra carambola que involucró dos camionetas y un Volkswagen Caribe. Este último quedó prácticamente atrapado como «sándwich» entre una Toyota Tundra y una Mazda CX-5.

Los conductores de las camionetas manifestaron que cada uno circulaba en su carril cuando, de manera inesperada, el conductor del Caribe intentó cambiar de carril, quedando atorado entre ambos vehículos.

El conductor del Caribe y su acompañante permanecieron casi una hora dentro del vehículo sin poder salir, hasta que finalmente un perito ordenó mover las unidades.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón