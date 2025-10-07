Una omisión de alto en el 19 Juárez provocó un fuerte encontronazo que dejo como saldo dos personas lesionadas

2 personas resultaron lesionadas en este accidente

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos personas lesionadas y daños materiales considerables es el saldo de un accidente vial provocado por el conductor de una camioneta pick-up, quien omitió una señal de alto y fue impactado por un automóvil que circulaba con preferencia de paso.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de la calle 19 y Juárez, en la zona centro.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a una mujer y un menor de edad que sufrieron contusiones. Afortunadamente, sus lesiones no fueron graves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Como presunto responsable de este percance es señalado el conductor de una camioneta Ford Ranger, que se desplazaba de norte a sur por la calle Mier y Terán (19). Al llegar al cruce con la calle Juárez, no respetó la señal de alto y fue impactado por un Chevrolet Aveo, en el que viajaban las personas lesionadas.

Este vehículo circulaba de poniente a oriente, y su conductor afirmó que no pudo hacer nada para evitar el fuerte impacto, que destrozó la parte delantera de su automóvil.

Tras provocar el accidente, el conductor de la camioneta huyó del lugar, pero dos cuadras más adelante su vehículo se detuvo por una falla mecánica. Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas por una grúa particular a un corralón, donde permanecerán hasta que las partes involucradas lleguen a un acuerdo.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón