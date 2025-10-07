VIDEO: Joven es abandonada en motel por su «galán» y su hermana se niega a ir por ella por vergüenza

Una joven fue abandonada en un motel por su ligue y su hermana se negó a rescatarla, alegando vergüenza; el caso se volvió viral.

Una situación insólita se volvió viral esta semana en TikTok, luego de que una joven compartiera la desesperada llamada que hizo a su hermana tras ser abandonada por su ligue dentro de un motel. El video ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, dividiendo a los internautas entre la risa, la crítica y la empatía.

Los hechos fueron difundidos a través de la cuenta de TikTok de Ale Félix (@ale.felix22), donde se escucha la conversación telefónica entre dos hermanas. En el audio, la joven afectada relata que su acompañante la dejó sola dentro de un cuarto de motel y, para empeorar la situación, se llevó su ropa. Sin otra opción, decidió llamar a su hermana Nayeli para pedirle que la recogiera.

“Hazme paro y ven por mí al motel, pero ya, Nayeli”, dice la joven con urgencia. La respuesta de su hermana fue inmediata y tajante: “¿Qué? ¿Al motel? Ay no, ¡qué oso!”. Nayeli se niega rotundamente a ir por ella, argumentando que le da vergüenza ser vista entrando a un lugar así. “Yo no soy de esas. Imagínate que alguien me vea ahí”, se le escucha decir.

Durante la conversación, que rápidamente se tornó en una mezcla de frustración, sarcasmo y resignación, la joven trató de convencer a su hermana con diversas excusas y hasta le ofreció pagarle una deuda pendiente. “¡Ándale y te pago lo que te debo!”, insistió, mientras su hermana se mantenía firme en su negativa.

La parte más impactante del diálogo fue cuando la joven confesó que su ligue no solo se fue sin despedirse, sino que también se llevó su ropa, dejándola completamente vulnerada.

“Se fue y me dijo que agarrara un Uber. ¿Cómo voy a andar agarrando Uber así? ¡Se me llevó la ropa mía también!”, expresó entre la desesperación y la indignación.

En redes sociales, muchos usuarios tomaron el episodio con humor, destacando la dinámica entre las hermanas como algo «sacado de una comedia», mientras otros cuestionaron la falta de solidaridad de Nayeli o incluso criticaron la decisión de exponer públicamente una situación tan personal.

Por ahora, se desconoce si la joven logró salir del motel por otros medios, pero lo que sí es seguro es que el video ha convertido este momento incómodo en una anécdota viral que sigue dando de qué hablar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR