VIDEO: Tulum se queda sin turismo por precios excesivos

Hasta los comerciantes locales pidieron perdón a los turistas mexicanos, les piden que vuelvan a visitar sus playas

Tulum ahora es tendencia en las redes sociales. Esta paradisiaca ciudad al sur de México se quedó sin turismo durante la temporada baja de octubre y noviembre. Decenas de comerciantes locales o gente que vive en la zona y otras alrededor, dieron a conocer que el lugar parece un pueblo fantasma.

A través de TikTok, algunos comerciantes incluso publicaron comunicados pidiendo perdón a la gente local, insistiendo que que acudan de nueva cuenta a Tulum u otras playas como Mahahual. Aseguran que están listos por el cambio y no vovlerán a tratar mal a los mexicanos.

«Ya ni el mar sabe qué le pasó a Tulum. Ya el turismo nos abandonó. Ahora tenemos que pagar por los platos rotos, turistas locales, les pedimos disculpas por tratarlos mal todo este tiempo, les prometemos que si nos perdonan, nunca jamás los trataremos mal. Estamos listos para el cambio»

¿Qué pasó con el turismo en Tulum?

Aunque Tulum sigue siendo un destino popular y un punto clave para la inversión, la percepción de que «ya no va nadie» surge de una profunda crisis que está afectando severamente su afluencia turística, con ocupaciones hoteleras en mínimos históricos. Esto, de acuerdo con tiktokers y gente local, se debió a los precios excesivos que se registraron durante los últimos años.

Incluso algunos hoteles empezaron con algunas iniciativas, por ejemplo, el exceso a la playa de manera libre dentro de la zona hotelera y algunos clubes mantienen su entrada sin cover, también sin consumo mínimo. Esto es un intento de rescate del turismo nacional.

¿Qué dice la gente de Tulum sobre la crisis de turismo?

A esto, se han sumado las voces de muchas personas que insisten en que la razón principal por la que los turistas nacionales decidieron abandonar Tulum, es por los precios excesivos que habían manejado, así como el trato preferencial a los turistas, entre otras cosas que los hacían sentir alejados, discriminados o incluso ninguneados. Quieren creer que se tratará de una importante lección que dejará grandes cambios.

«Se necesitaba un exceso de dejar de activar el turismo ante los abusos de los restauranteros, hoteleros, bloqueando acceso a las playas, con cobros excesivos. Eso va a resurgir, no está muerto, pero ahora tendrán tarifas adecuadas, oferta gastronómica de primera, y la inseguridad se va a terminar tarde o temprano», mencionó el usuario Fernando Islas.

Estos son algunos de los comentarios más populares:

En Veracruz los esperamos con los brazos abiertos compatriotas Mexicanos

Yo quería conocer tulum, pero sale más barato ir a Japón, así que mejor iré a Japón

Todos sean bienvenidos a Mazatlán, donde los hacemos sentir como en casa

Vamos a Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, mil veces más barato

Qué satisfactorio. México para los mexicanos

Me da un gusto porque hasta las tienditas te querían vender la coca en 200 pesos

Lo lograron, destruyeron Tulum

