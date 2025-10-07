VIEO: Celebra su cumpleaños con su exesposa y su esposa va a interrumpirlos con incómoda sorpresa

La grabación se volvió tendencia en redes sociales ya que ninguno de los presentes pudo evitar su incomodidad

Una mujer se volvió tendencia en redes sociales luego de que decidiera interrumpir la comida de su esposo con su exesposa, al mandarle flores al estilo “El Patrón” y darle su declaración de amor ante la incomodidad de los presentes.

En la grabación se observa como el hombre está en un restaurante acompañado de varias personas que serían sus seres queridos, entre ellos su esposa y su hija, pero según señalan las redes, su actual pareja no fue invitada porque la familia del hombre no la querría.

Por lo que la fémina decidió hacerse presente en el evento familiar del que fue rechazada, mandando un mensaje de amor a su marido, recordándole lo importante que era para ella, que lo amaba y también agradeciéndole el apoyo que le ha dado a sus hijos.

Mujer interrumpe la comidad de su esposo con su exesposa con una incomoda sorpresa: video

En el video se ve como todos se encuentran incomodos con la muestra de afecto hacia el hombre que celebraría su cumpleaños, otros graban y su exesposa e hija no pueden evitar poner la cara de desagrado. El hombre se levanta de su asiento para recibir las flores con una gorra mientras lo celebran pero de igual forma muestra una cara de incomodidad.

Algunas versiones apuntan a que el sujeto se encontraría con su amante pero en varios videos se ha esclarecido que es su exesposa y su hija quien lo acompaña, aunque las internautas critican la cercanía entre ambos y aplaudieron que la mujer se hiciera presente. Otros usuarios condenaron el trato que recibe la pareja actual y dijeron que debía alejarse de esa familia si no la valoran.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO