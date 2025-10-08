Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel

A dos años de la guerra que sostienen en Medio Oriente, el mandatario anunció que lograron el acuerdo histórico, el acuerdo del cese al fuego será firmado en El Cairo el jueves 9 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer a través de sus redes sociales que el gobierno de Israel y el grupo Hamás firmaron un acuerdo para la primera fase del Plan de Paz tras la guerra que sostienen desde hace 2 años por el territorio.

«Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera pase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna», destacó Trump en su cuenta oficial de redes sociales.

Así mismo expuso que la firma significaría el retorno de los rehenes a sus hogares en relación con lo firmado este 8 de octubre. En su mensaje agradeció a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía quienes trabajaron en conjunto con Estados Unidos para hacer posible el anuncio.

Liberación de rehenes será primera fase del Plan de Paz

«¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe, musulmán, Israel, todas las naciones vecinas», se lee en su posteo.

Tras el anuncio de Trump el grupo islamista Hamas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu confirmaron el acuerdo que será firmado de manera oficial en El Cairo, Egipto el próximo jueves 9 de octubre, este sería el tercer acuerdo de tregua que forma parte del intento de poner fin al conflicto en Gaza y uno de los más significativos.

«Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos rehenes», expuso el primer ministro de Israel en su cuenta oficial de X.

Al pronunciarse por el acuerdo celebrado agradeció a las fuerzas de seguridad, enfatizando el sacrificio que han emprendido para llegar a este día.

«Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO