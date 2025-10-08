Entre el agua caminan estudiantes de bachillerato en el Camino del Arenal

Por esa calle circulan vehículos que mojan a quienes caminan por esa arteria en donde residentes han solicitado la intervención de las autoridades



10:40 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La intensa lluvia registrada en las últimas horas inundó el Camino del Arenal en la colonia José López Portillo en el límite de los municipios de Tampico y Ciudad Madero. De acuerdo a vecinos estiman que el nivel del agua alcanzó cerca de 40 centímetros lo que afecta a quienes se desplazan a pie como estudiantes de bachillerato que caminan en el estancamiento de agua de la avenida Monterrey por el Camino del Arenal hacia los CBTIS 103 y Cbta 12. Por esa calle circulan vehículos que mojan a quienes caminan por esa arteria en donde residentes han solicitado la intervención de las autoridades municipales de Tampico y Ciudad Madero para el desazolve de las rejillas en las que la basura acumulada evita el correcto desfogue de agua. Por. Cynthia Gallardo La Razón