Esto indican el punto naranja o verde que aparece arriba de un iPhone o Android

Estas luces no son decorativos ni errores del sistema, sino que tienen una función específica.

El avance de la tecnología trajo consigo nuevas herramientas de privacidad en los smartphones, muchas veces imperceptibles a simple vista. Una de ellas son los puntos de color que aparecen en la parte superior de la pantalla, sobre todo en los modelos más recientes de iPhone y Android.

Estos indicadores luminosos tienen una función precisa: avisar al usuario cuando una aplicación utiliza el micrófono o la cámara del dispositivo.

iPhone: transparencia en tiempo real

Apple incorporó esta función a partir de iOS 14, y hoy forma parte del sistema en todos los modelos recientes. Cuando el teléfono muestra un punto naranja, significa que el micrófono está siendo utilizado por alguna aplicación, ya sea una grabadora, una app de mensajería o un asistente de voz.

En cambio, si el punto es verde, el sistema indica que la cámara o la cámara y el micrófono están activos. En los modelos con Isla Dinámica -como los iPhone 14 y 15- los puntos aparecen integrados en esa zona superior; en los más antiguos, se ven sobre la barra de estado.

Apple detalla que el usuario puede consultar qué app está detrás del uso deslizando el Centro de Control, donde el sistema muestra el nombre de la aplicación responsable. Además, advierte que el color puede variar si está activado el modo de accesibilidad “Diferenciar sin color”, donde el punto naranja se transforma en un cuadrado del mismo tono.

Android y Samsung también sumaron su alerta visual

El ecosistema Android adoptó un sistema similar. En los teléfonos Samsung, por ejemplo, un punto verde aparece en la barra de notificaciones cada vez que una aplicación accede a la cámara o al micrófono.

Al tocar el punto, el usuario puede ver qué aplicación está utilizando esos permisos en tiempo real. Según Infobae, se trata de una herramienta que no puede desactivarse, ya que su función principal es proteger la privacidad y garantizar la transparencia del sistema operativo.

Por qué es importante prestar atención a esta función

Estos indicadores no son un adorno visual. Su presencia busca alertar al usuario sobre el uso de funciones sensibles, especialmente en un contexto donde muchas apps solicitan permisos de cámara o micrófono incluso sin necesidad.

Que el punto esté activo no significa necesariamente que se esté grabando o enviando información, pero sí que existe una aplicación con acceso directo a esos recursos. Si aparece el punto verde o naranja sin que se esté usando una app que lo justifique, los expertos recomiendan revisar qué programas tienen permisos de micrófono o cámara y revocarlos si no son necesarios.

¿Qué hacer si los puntos aparecen sin motivo?

Comprobar qué app los genera:

1-En iPhone, deslizar el Centro de Control para ver la app en uso.

2-En Android, tocar el punto verde para identificarla.

Revisar los permisos:

1-En iPhone: Configuración ? Privacidad ? Micrófono o Cámara.

2-En Android: Ajustes ? Privacidad ? Permisos de apps.

Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones, ya que algunos errores pueden activar falsamente los indicadores.

Eliminar apps desconocidas o sospechosas, especialmente si los puntos aparecen de forma repetida sin una razón clara.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO