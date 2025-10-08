Keily Flores, orgullo victorense que representa a México en la CIENCAP 2025

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con tan solo 12 años de edad, Keily Flores Pantoja, estudiante de segundo año de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón”, en Ciudad Victoria, se ha convertido en orgullo de Tamaulipas y de México, al representar al país en la Feria Internacional de Ciencias CIENCAP 2025, que se realiza del 6 al 10 de octubre en Asunción, Paraguay.

La joven tamaulipeca participa con su proyecto “XocolHTA”, una propuesta innovadora que transforma el tradicional chocolate mexicano en un alimento con beneficios para la salud cardiovascular, combinando ciencia, cultura y bienestar.

Este desarrollo busca ayudar a controlar la presión arterial mediante el uso de ingredientes naturales como cacao, chile piquín y albahaca, ricos en compuestos como flavonoides, teobromina, capsaicina y estragól, que contribuyen a mejorar la función circulatoria y prevenir enfermedades del corazón.

El proyecto nació bajo la asesoría de la maestra María de los Ángeles Robledo Arias y con el respaldo constante de sus padres, Erwin Flores y Kaely Pantoja, quienes acompañan a Keily en su viaje por tierras paraguayas.

“Estoy preparada para defender mi proyecto representando a mi escuela y a mi estado frente a jóvenes científicos de América Latina, Europa y Asia”, expresó la estudiante antes de partir rumbo a la competencia internacional.

Keily obtuvo su acreditación en la ExpoCiencias Nacional 2024, realizada en Villahermosa, Tabasco, donde destacó entre cientos de jóvenes innovadores del país. Su participación forma parte de las 15 acreditaciones internacionales que consiguió la delegación tamaulipeca, consolidando a Tamaulipas como un semillero de talento científico a nivel nacional.

Desde la Secundaria Técnica No. 1, el entusiasmo es evidente. “Nos llena de orgullo ver hasta dónde llegan nuestros estudiantes cuando persiguen sus sueños con pasión y esfuerzo”, compartió la institución en sus redes sociales, mientras el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) reconoció el logro de Keily como un ejemplo del impacto positivo de los programas de fomento a la investigación juvenil.

La CIENCAP 2025 reúne a cientos de jóvenes científicos de América Latina, Europa y Asia, promoviendo el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales desde la mirada de las nuevas generaciones.

El talento y la inteligencia de los jóvenes tamaulipecos no conocen límites, y Keily Flores Pantoja es prueba de ello. Su historia inspira a otros estudiantes a creer en la ciencia, en el esfuerzo y en el poder de los sueños.

La feria concluirá este jueves, y mientras el mundo científico espera los resultados, México ya tiene motivos para sentirse orgulloso.

Por Raúl López García