Locatarios urgen la construcción de un dren pluvial en la periferia de los mercados municipales de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La intensa lluvia registrada este miércoles provocó un aumento de aproximadamente 50 centímetros en el nivel del agua en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Benito Juárez, afectando el interior y exterior del mercado municipal de Tampico, así como el acceso a la ex Aduana Marítima.

Gloria Zubieta Sánchez, presidenta de la organización Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico, consideró urgente la construcción de un dren pluvial en esa zona para evitar que el agua se acumule y cause afectaciones recurrentes.

“La importancia de este dren pluvial es porque desde La Puntilla hasta la calle Aduana se acumula demasiada agua, lo que hace inaccesible la entrada a los mercados, la Aduana y Ferrocarriles”, explicó.

Zubieta Sánchez consideró la necesidad de coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, al señalar que el problema impacta tanto en inmuebles municipales como federales.

“Es muy importante que se haga esta obra; necesitamos que se realice para no tener este problema cada que llueve”

Respecto al interior del mercado municipal Tampico, señaló que la organización solicitó con anticipación la limpieza de las alcantarillas, lo que permitió evitar el brote de grasas y aguas negras durante la lluvia.

“Afortunadamente se les dio mantenimiento, y aunque brotó agua, fue limpia, no grasa, en los pasillos”

Cabe señalar que la administración municipal de Tampico, a través de la Secretaría de Obras Públicas, incluyó en su lista de proyectos prioritarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la construcción de un dren pluvial en el entorno del mercado municipal Francisco I. Madero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón