Muere el conductor de televisión y modelo Emilio Sueños a los 41 años de edad

El también modelo pasó varios días internado en un hospital, los fans le dieron el último adiós en redes sociales

MÉXICO.- El mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del famoso conductor de televisión y modelo, Emilio García, conocido en la industria como «Emilio Sueños». La noticia fue confirmada por sus familiares y amigos.

A lo largo de su carrera, «Emilio Sueños», fallecido a los 41 años de edad, consiguió gran parte de su fama gracias al trabajo que hizo como colaborador del programa «Agárrate». En días reciente se confirmó que estaba pasando por un complicado momento de salud que lo llevó a ser internado en un hospital.

Muere el conductor de televisión Emilio Sueños

Hace unos días, el pasado domingo 5 de octubre, la industria del entretenimiento recibió la lamentable noticia de la muerte del conductor de televisión y modelo Emilio García, mejor conocido como «Emilio Sueños». El famoso perdió la vida a los 41 años tras complicaciones de salud.

A inicios de este mes de octubre se informó que el conductor de «Agárrate» fue hospitalizado en Guasmo, Guayaquil en Ecuador. Los reportes indicaron que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde desafortunadamente días después falleció.

Tras varios días en cuidados intensivos, «Emilio Sueños», originario de Venezuela, perdió la vida a los 41 años de edad el pasado domingo 5 de octubre. Los médicos detallaron que el conductor de televisión y modelo sufrió un infarto que terminó por quitarle la vida.

¿Quién era y de qué murió el conductor Emilio Sueños?

«Emilio Sueños» fue un famosos conductor de televisión originario de Venezuela que murió el pasado 5 de octubre tras pasar sus últimos días con vida en cuidados intensivos. El colaborador del programa «Agárrate» fue internado tras presentar problemas para respirar.

Ivanna Melga, amiga de «Emilio Sueños», informó que el conductor de televisión murió por una falla cardíaca ocasionada por el uso de testosterona. Detalló que los médicos descubrieron que el corazón del famosos estaba hinchado por el exceso de esa sustancia.

La activista apuntó que otros órganos de «Emilio Sueños» también presentaron daño irreversible por el uso de testosterona. Finalmente murió el pasado domingo 5 de octubre tras sufrir un infarto a los 41 años de edad.

«De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar», explicó la amiga de «Emilio Sueños» en una entrevista para el medio Extra.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO