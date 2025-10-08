Protección Civil prevé hasta 150 milímetros de lluvia en la zona sur de Tamaulipas

Las condiciones persistirán el miércoles 9 y el viernes 10 de octubre, cuando se espera la mayor cantidad de lluvia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las lluvias continuarán con intensidad en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, con acumulados que podrían alcanzar entre 110 y 150 milímetros en los próximos tres días, informó Rafael Chirinos, subdirector regional de Protección Civil.

“El día de mañana y el viernes se esperan los mayores acumulados de lluvia”, señaló el funcionario en entrevista con Radio Tamaulipas, al advertir que el temporal se mantendrá constante y con potencial de tormentas eléctricas. “Hay que tomar previsiones y seguir las recomendaciones de Protección Civil, siempre informados por fuentes oficiales”, añadió.

De acuerdo con el portal meteorológico Meteored, durante el miércoles 8 de octubre se registran precipitaciones de hasta 46 milímetros, con 90% de probabilidad de lluvia y rachas de viento del este-sureste de 20 a 38 kilómetros por hora.

Las condiciones persistirán el miércoles 9 y el viernes 10 de octubre, cuando se espera la mayor cantidad de lluvia acumulada de la semana.

El fin de semana, aunque disminuirá la intensidad, el ambiente húmedo prevalecerá con temperaturas máximas de 28 a 29 grados.

Protección Civil mantiene vigilancia en zonas bajas y exhorta a la población a evitar transitar por calles anegadas y resguardar objetos susceptibles al viento o al agua, ante la posibilidad de afectaciones por las lluvias continuas en el sur de Tamaulipas.

Por. José Luis Rodríguez Castro – La Razón