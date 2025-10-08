Se forma socavón en la avenida Las Torres; automovilistas piden atención urgente a calles dañadas

Vecinos y conductores alertaron a través de redes sociales sobre el hundimiento

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un enorme socavón se formó este miércoles en la avenida Las Torres a la altura de la calle Colombia en la colonia Las Américas, situación que representa un serio riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona.

Vecinos y conductores alertaron a través de redes sociales sobre el hundimiento, donde incluso colocaron una barricada improvisada con ramas para advertir del peligro, aunque temen que con las lluvias y la falta de iluminación, el señalamiento pueda pasar desapercibido y provocar accidentes.

El incidente hace que la ciudadanía demande la atención por parte de las autoridades municipales de Tampico, Madero y Altamira ante el deterioro de las vialidades.

La ciudadanía denuncia la existencia de baches, zanjas y reparaciones inconclusas desde hace meses, sin que se registren avances ni señalización adecuada.

“Las calles parecen campo de batalla”, expresaron molestos algunos automovilistas, quienes demandaron una pronta intervención de las autoridades para reparar los daños, especialmente en puntos de alto tráfico para evitar accidentes que pongan en riesgo a los conductores.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón