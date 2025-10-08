Tensión Naranja

Correcaminos vide días de crisis deportiva y fuera de la cancha en medio de dimes y diretes entre jugadores y directiva

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La tensión explotó en el seno de Correcaminos UAT. Desde ayer, Juan Manuel Capeluto, aún jugador del club, fue visto entrenando con el equipo de Liga Premier, luego de que la directiva confirmará mediante un comunicado oficial que el uruguayo fue separado del primer equipo debido a un acto de indisciplina.

Aunque el boletín institucional fue escueto, informes periodísticos de este y otros medios detallan que la indisciplina tuvo como protagonista un enfrentamiento verbal entre Capeluto y el director deportivo, Ricardo Chávez Medrano. Todo ocurrió en el vestidor, tras la goleada sufrida ante Club Irapuato, cuando el directivo ingresó al camerino para recriminar la actitud y el desempeño del plantel.

La escena subió de tono. Capeluto no fue convocado a ese partido, pero alzaría la voz en defensa de sus compañeros, luego de sentirse inconforme con la forma en que el directivo lanzó los reclamos. La discusión provocó que el cuerpo técnico y la directiva decidieran mandarlo a entrenar con el segundo equipo, donde permanecerá hasta que finalice la temporada, cumpliendo su contrato. Desde entonces, entrena apartado del plantel de Liga de Expansión.

La versión de Capeluto

Después de que se hiciera pública su separación, Juan Manuel Capeluto decidió dar su versión. En entrevista para el medio “La Expresión”, explicó su postura y aseguró que lo que hizo fue defender a sus compañeros ante los insultos recibidos tras el partido frente a Irapuato.

“No jugué, pero entra al vestidor y empieza a insultar a todos mis compañeros, dice que somos una mier…, que 27 goles en contra, cosas fuertes y más aún se ensaña con Juan Pablo. Fue cuando le dije: ‘nada más no faltes al respeto, di lo que quieras pero no faltes al respeto’. Se molestó y me dijo que me mandaría a segunda”, relató el uruguayo.

Capeluto agregó que le sorprendió ver a sus compañeros “agachados y sin decir nada”, pero aseguró que él no iba a permitir un trato que consideró irrespetuoso. Ésa es la versión del jugador, a la cual, como medio de comunicación, corresponde brindar derecho de réplica.

Hasta ahora, la directiva no ha emitido más declaraciones que las contenidas en el comunicado inicial, por lo que se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial a las declaraciones del futbolista.

La afición dividida

El caso Capeluto ha generado opiniones encontradas entre la afición. Un sector respalda a la directiva, considerando que se requiere mano dura ante los malos resultados y la falta de compromiso dentro del plantel. Otros, en cambio, respaldan al jugador, asegurando que la actual administración ya no tiene credibilidad y que son necesarios cambios de fondo.

La polémica se suma a una temporada complicada: el equipo marcha en penúltimo lugar de la tabla y ha enfrentado semanas llenas de tensión dentro y fuera de la cancha.

Jugadores fastidiados

Fuentes cercanas al plantel revelaron que los jugadores están ansiosos por el final del torneo, cansados de la inestabilidad que ha marcado las últimas campañas. Separaciones, apuestas internas, malos resultados, conflictos políticos, cambios constantes de entrenadores y directivos han generado un ambiente desgastado al interior del vestidor.

Directiva en silencio

Más allá del comunicado con el que se oficializó la separación de Capeluto, la directiva ha guardado silencio respecto a la polémica desatada. Se espera que en los próximos días, posiblemente este miércoles, algún representante del cuerpo técnico o de la directiva emita una postura más amplia sobre el caso que, inevitablemente, seguirá dando de qué hablar.

La novela en Correcaminos apenas comienza… y promete nuevos capítulos.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO