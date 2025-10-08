¡Un hijo…! Golpea a la autora de sus días

Una mamá fue atacada a golpes por su propio hijo, razón por la que tuvo que ser hospitalizada; están en su busqueda

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Lamentable drama familiar se encuentra viviendo una mujer, quien la tarde de ayer tuvo que ser hospitalizada en ciudad Madero; ella aseguró con tristeza que su propio hijo la había golpeado provocándole lesiones.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia Felipe Carrillo Puerto de la urbe petrolera, acudiendo en apoyo de la víctima de 50 años, brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur, para su atención médica.

Al ser valorada los paramédicos notaron que la señora traía lesión en uno de sus hombros y se quejaba de mucho dolor, por lo que la extremidad le fue inmovilizada y con apoyo de elementos de la Guardia Estatal fue trasladada al Hospital Civil del municipio.

En su narración la afligida mujer, explicó cómo fue agredida para su sorpresa, por su hijo, mismo al ahora las autoridades buscan, pero que lamentablemente no lograron detener.

Para colmo de males, trascendió según versiones, esta escena, se vuelve a repetir, pues hace aproximadamente mes y medio la misma fémina, había sido atacada por el mismo vástago, hecho que ya investigan las autoridades.

Aún quedan varias puntos pendientes de la investigación, que apuntan a si este joven se hallaba bajo los influjos de alguna droga, para atreverse a llegar a tanto, no es una, sino en dos ocasiones.

Por. Otilio Núñez

Expreso- La Razón