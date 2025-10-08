Vecinos de Valle Esmeralda acusan a Constructora ARYVE por Inundaciones

Los afectados temen que, con las recientes lluvias, el agua ingrese a sus hogares

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los residentes del fraccionamiento Valle Esmeralda de Altamira sufren afectaciones por las lluvias, que causan graves inundaciones en las calles.

Los vecinos están inconformes con la constructora ARYVE, a la cual acusan de no resolver el problema de inundaciones que persiste desde hace dos años.

Los afectados temen que, con las recientes lluvias, el agua ingrese a sus hogares debido a la deficiente infraestructura pluvial del fraccionamiento.

“Podría publicar que desde hace dos años ARYVE no ha podido arreglar la cuadras ya que siempre que llueve se inunda y ahora si ya se nos meterá el agua de favor, no hacen nada para solucionar”, expresaron los vecinos.

Los residentes exigen que la constructora ARYVE atienda de manera urgente las fallas en el drenaje y la nivelación de las calles para evitar nuevas afectaciones a su patrimonio.

Por. Óscar Figueroa

La Razón