VIDEO: Captan a Justin Bieber bailando con mariachi y cantando «Hermoso cariño»

Justin Bieber sorprendió al bailar con mariachis y cantar “Hermoso cariño” durante un partido de futbol.

Durante los últimos meses, Justin Bieber ha generado preocupación entre sus fans debido a su comportamiento errático y algunas reacciones exageradas ante la prensa.

A esto se suma su más reciente lanzamiento musical, su matrimonio con Hailey Bieber y, por si fuera poco, la reciente boda de su exnovia y, según muchos, “amor de su vida”, Selena Gomez, con Benny Blanco, a la que supuestamente reaccionó con tristeza.

Sin embargo, aunque la vida del cantante suele estar en el ojo del huracán, todo indica que recientemente decidió olvidarse de los problemas y disfrutar de una forma muy particular la calurosa bienvenida que recibió al llegar a un evento deportivo.

Justin Bieber sorprende al ritmo del mariachi durante un partido de The League

El cantante se robó todas las miradas con sus pasos improvisados y su buena vibra al ritmo de la música mexicana, y es que el intérprete de “Never Say Never” asistió a un partido de futbol donde fue recibido por un grupo de mariachis.

Sin pensarlo, Bieber sacó los “pasos prohibidos” y comenzó a bailar con entusiasmo al ritmo de esta tradicional música que ha trascendido fronteras.

En el clip se le ve muy sonriente, moviéndose de a poco al compás de la alegre melodía, mientras un grupo de amigos lo espera e incluso celebra que el cantante se divierta e interactúe con los músicos.

También se animó a cantar ‘Hermoso cariño’

Por si fuera poco, en otro video, Justin aparece visiblemente contento interpretando la famosa canción “Hermoso cariño”, infaltable en toda celebración mexicana. El cantante le puso su toque personal mientras uno de los mariachis lo acompaña y le explica cómo va la letra de la canción.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y decenas de fans mexicanos celebraron que Justin disfrutara de la música tradicional, que siempre es sinónimo de fiesta gracias a sus alegres notas.

Incluso, muchos lo compararon con el rapero Santa Fe Klan, tanto por su peculiar estilo de baile como por la ropa holgada que lució durante el evento.

“Por un momento pensé que era Santa Fe Klan”,

“Me encanta: con chanclas y sin entender ni m**da de la música, pero se la vive”,

“Los pasos prohibidos de Justino”,

“No era para ti, pero dentro de él sabe que siempre será de SELENA jeje”,

“Al único que le perdono que tenga el pantalón a media pompa jajaja”.

Además, muchos internautas recordaron que, al parecer Justin Bieber es fan del mariachi, pues hace unos meses con motivo del Día de las Madres, el cantante la sorprendió a su esposa Hailey con “Cielito Lindo” al ritmo de esta música mexicana mientas la modelo disfrutaba de un desayuno en la terraza.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR