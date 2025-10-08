VIDEO: Mesera de club en Cancún exige propina del 35% y genera indignación

Aunque muchas personas afirman que se trata de una broma, las palabras de la mesera causaron enojo entre las y los usuarios que hacen evidente su actitud racista y clasista

Las redes sociales son todo un universo por sí mismo, pues en plataformas como TikTok (donde los videos parecen ser infinitos) es posible encontrar un montón de metrajes de distintos temas. Pero no sólo se trata de animalitos o consejos de cocina, pues esta red social también se ha convertido en una forma de denunciar públicamente las injusticias que ocurren alrededor de todo el mundo.

Eso fue precisamente lo que hizo el usuario @carlosdruckerg, quien a través de su perfil personal en TikTok compartió un metraje que causó indignación y se volvió viral en cuestión de horas, pues en poco más de un minuto exhibió los malos tratos que reciben algunas personas en un club de playa ubicado en Cancún.

Si bien, el usuario no especificó de que lugar se trataba, lo que más llamó la atención de las y los usuarios es que una mesera exige un 35% o 40% de propina, pero cuando el joven se niega a dárselo ella saca los insultos más clasistas y racistas que hay en su arsenal, demostrando cómo la gentrificación puede llegar a límites nunca antes vistos.

Mesera de un club en Cancún exige propina del 35%

Aunque en el video nunca se muestra la cara de la mesera, sí se escucha claramente su voz con la cual le explica al joven el desglose de su cuenta, pues él asegura que le está «cobrando de más». Pero todo da un giro cuando la empleada afirma que la propina para ella es del 35% o 40%, según lo considere el cliente.

El hombre rápidamente muestra su sorpresa ante tal declaración y le afirma que sólo está dispuesto a dejar el 15% ya que es lo que está acostumbrado a hacer sin importar el lugar en donde se encuentre. Ésto parece molestar de sobremanera a la empleada, quien deja ver su clasismo con comentarios bastante hirientes y que se basan en la apariencia del hombre.

Estamos en la playa […] Sí es mínimo el 35%, ¿nunca había salido de su pueblo? […] Si no tenía para pagar propina pues no hubiera salido. Ya sabía yo que debía haber agarrado la otra mesa […] Con esas fachas, aquí todos vienen con cosas de marca y luego luego se ve que eso es bien fake, dice la mesera refiriéndose al aspecto del hombre.

Carlos (nombre del hombre que hace la denuncia pública) en todo momento mantiene una actitud tranquila y hasta de incredulidad, manteniéndose firme en que sólo dejará el 15% de propina, pero la mesera se empeña en hacer comentarios sobre su ropa y hasta su color de piel, afirmando que las personas extranjeras dejan «mejores propinas».

Aquí viene gente de dinero […] No ya, esta es la última vez que atiendo a una persona así… de tu raza, pura güerita voy a atender […] Se ve que hasta yo gano más que tú y yo cuando salgo aquí dejo el 35% de propina, declara la mesera.

En ese momento, Carlos le afirma que su sueldo debería estar garantizado por la persona que la contrató, pero ella contesta que los ingresos que obtiene son a través de las propinas, declarando que «si usted no tiene para gastar en propina, quédese en su casa. No salga de su pueblo si no tiene para pagar propinas», lo que causó la indignación de quienes vieron el video. Pero la cosa no termina ahí, pues la empleada amenaza a Carlos con llamar a seguridad para que lo «regresen a su pueblo»

Ahorita mismo vengo con alguien que te saque de aquí y te regrese a tu pueblo […] Si no vas a pagar los 35%-40% de propina para que te regrese al pueblo de donde saliste porque con esas fachas saliste de un pueblo, dijo la mesera.

El video finaliza abruptamente antes de conocer cómo terminaron las cosas, pero éste no tardó en volverse viral en TikTok, donde además de afirmar que en México no es obligatorio dejar propina y menos una tan grande, también hubo quienes cuestionaron la grosera forma de ser de la mesera y los insultos que lanzó en contra de Carlos; algunos de los comentarios han sido:

«Nambre me contestan así y me pongo bien locaaa jaajajaja»

«En isla mujeres me pasó eso y era a fuerza la propina. La mesera se portó súper grosera porque además ni tarjeta aceptaban»

«yo dejo el cambio de monedas que traiga, eso no es obligatorio»

«Donde esta establecido qué ellos tengan que decir el porcentaje de propina que debes de dejar? con esa actitud dudo mucho que ella deje 35% en otros restaurantes.»

«Me encanta que esta tan tranquilo que asta incluso sige tomando su bebida»

¿Es obligatorio dejar propina en México?

En México, no existe ninguna ley que obligue a dejar propina, por lo que ésta s una práctica voluntaria y depende totalmente del cliente y si un restaurante la incluye en la cuenta sin avisar, el consumidor puede pedir que se retire. La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 346, establece que las propinas son parte del salario de los trabajadores en restaurantes, hoteles, bares y negocios similares, por eso el dinero de las propinas pertenece a los empleados, no al patrón.

De la misma forma señala que el patrón no puede quedarse con parte de las propinas, ni usarlas para pagar sueldos o gastos del negocio, pues los trabajadores pueden acordar entre ellos cómo repartirlas. La PROFECO también ha aclarado que la propina es voluntaria y aunque los establecimientos pueden sugerir un monto o porcentaje, no pueden imponerlo sin el consentimiento del cliente.

